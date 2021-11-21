فتح كوبري الجيزة المعدني بعد انتهاء أعمال التطوير

أعادت الإدارة العامة لمرورالجيزة، اليوم الأحد، فتح كوبري الجيزة المعدني بعدما تم إغلاقه لمدة 3 أيام لإجراء أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسى الخاصة بالكوبري، وذلك لتحقيق السيولة المرورية اللازمة، والوصول لأعلى معدلات الأمن والسلامة على الكوبرى، فى إطار استعدادات لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار.

وكانت إدارة المرور، قامت بغلق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى، وتحديدا المنزل المؤدى لشارع مراد بواقع غلق حارة مرورية، وذلك لمدة 3 أيام بدءاً من صباح الجمعة الماضية حتى الساعة 5 صباح اليوم الأحد، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة، علما بأنه ستتم أعمال الغلق الجزئي بالتناوب خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية.

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل، وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.

كما أعادت الإدارة العامة لمرورالجيزة فتح كوبري الساحل في الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات، والقادم من مناطق الوراق اتجاه محافظة القاهرة (كمرحلة أولى)، بعد إجراء عمليات صيانة وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وكانت إدارة المرور، أغلقت مطالع كوبرى الساحل لتنفيذ أعمال رفع كفاءة كوبرى الساحل من حيث الفواصل والأسوار المعدنية والطبقة الأسفلتية، وتم استكمال تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل المعدنية العرضية لمطالع كوبري الساحل في الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات والقادم من مناطق الوراق اتجاه محافظة القاهرة (كمرحلة أولى)، لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

وأجرت إدارة المرور، غلق جزئى لمطالع كوبري الساحل المشار إليها بالتبادل وذلك لمدة 3 أيـام فقط ابتداء من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الماضي، وحتى الساعة 5 صباح يوم الأحد، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية.

ونسقت الإدارة العامة لمرورالجيزة مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما عينت الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.