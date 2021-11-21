فرنسا تحظر التجول فى جزر جوادلوب بسبب الاحتجاجات على قيود كورونا

فرضت السلطات الفرنسية حظر التجول في “جزر جوادلوب”، في منطقة المحيط الهادئ، على خلفية أعمال عنف انطلقت احتجاجا على قيود كورونا وفقا لما نقلته وسائل اعلام فرنسية.

يأتي هذا بينما منع سكان جوادلوب حتى يوم 23 نوفمبر من الخروج من منازلهم اعتبارا من الساعة السادسة مساء حتى الخامسة صباحا، مع إرسال 200 شرطي إلى المنطقة لتعزيز أجهزة الأمن المحلية.

يأتي هذا فيما توقع رئيس معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، لوتار فيلر، حدوث موجة خامسة من كورونا بعد الموجة الرابعة الحالية في ألمانيا حال ظل معدل التطعيم غير كافٍ.



وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية، قال فيلر في تصريحات له "إذا لم يتم تقليص الاختلاط الاجتماعي وتلقي التطعيم بشكل مكثف، فسنحصل أيضا على موجة خامسة وفقا للمحاكات النموذجية الحالية".



وتابع فيلر أن ألمانيا تكافح حاليا الموجة الرابعة من الإصابات، حيث تواجه البلاد حالة طوارئ وطنية.



وذكر فيلر أن ما يفعله الناس حاليا سيحدد ما الذي سيكون عليه الوضع في الشتاء، واصفا ذلك بالعار لأنه لا يزال هناك المزيد من الناس لم يقرروا بعد اتخاذ هذه الخطوة البسيطة نسبيا".



وجدد الدعوة إلى تجنب التجمعات والمناسبات الكبيرة التي تعقد في الأماكن المغلقة.



وقال فيلر أيضا إن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات وقائية في الولايات التي لم تتأثر بشدة، قائلاً إن القيود على الاختلاط يمكن أن تمنع ارتفاع اعداد الاصابات.



وفي الوقت الذي دعا فيه فيلر من أجل زيادة كبيرة في التطعيمات، إلا أنه قال أيضا إن هذا وحده لن يكون كافيا، وأن تقييد الاختلاط مهم أيضا لمنع زيادة عدد الحالات بشكل أسرع.



وقال "اللقاح هو السبيل للخروج من الجائحة". ومع ذلك، اوضح أنه على الرغم من أن الجرعات توفر مستوى حماية عالي جدا، إلا أنه لا توجد حماية بنسبة 100%. وقال "الحماية من العدوى ليست بنفس مستوى الحماية من المرض الشديد".