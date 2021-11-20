مصرع طالب وإصابة 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة ببني سويف

لقي طالب مصرعه، وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي اتجاه القاهرة بدائرة محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وتلقى اللواء طارق مشهود مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي في اتجاه القاهرة بدائرة المحافظة، ما أسفر عن مصرع طالب جامعي وإصابة 3 أشخاص آخرين.

تم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين إلى قسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم.

وتبين أن الجثة لطالب جامعي ويدعي أحمد عادل عبد الحليم 27 سنة، مقيم بمركز ملوي بمحافظة المنيا وتم إيداعه بمشرحة مستشفى بنى سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

ونقل المصابون وهم: «محمود جمال عطوة 22 سنة، مقيم بمحافظة أسيوط، مصاباً باشتباه كسر بالعمود الفقري والذراع الأيسر، وإسلام ماهر محمد 27 سنة، طالب جامعي، ومقيم بمركز ملوي بمحافظة المنيا مصاباً بجرح قطعي بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد جلال عطا 29 سنة، مقيم بمركز ديروط بمحافظة أسيوط مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج».

تم تقديم كافة الخدمات للمصابين داخل قسم الاستقبال وإجراء كافة الفحوصات الطبية تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة.

نصائح لتفادي حوادث السير:



ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح، وأبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباه إلى حركة المرور بمن في ذلك المشاة والسائقون.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.