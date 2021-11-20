تسكين موظفي العاصمة وإعلان وفيات كورونا: التخطيط في 24 ساعة

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، السبت، نشاطًا مكثفًا يستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

عقدت جائزة مصر للتميز الحكومي ندوة توعوية لقيادات ديوان عام محافظة بورسعيد وممثلي القطاعات التابعة؛ حول عمليات الجائزة ومنظومة التميز الحكومي، وذلك في إطار جهود الدولة لنشر ثقافة التميز والتطوير المؤسسي، وحرص إدارة الجائزة على إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي وترسيخ مبادئ وقيم التميز في قطاعات الدولة خلال رحلتها نحو التميز الحكومي بهدف تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية بما يتفق مع رؤية مصر 2030.

https://www.dostor.org/3631661

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل الذي يحتفل به يوم 20 نوفمبر من كل عام والذي يوافق إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل عام 1959، ونظرًا لأهمية مرحلة الطفولة في حياة الإنسان وضرورة الاهتمام بها أصدر الجهاز هذا البيان الصحفي لإلقاء الضوء على أهم المؤشرات الخاصة بالأطفال في مصر والعالم.

https://www.dostor.org/3631713

كشفت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن أن إجمالي وفيات الأطفال أقل من 15 سنة بسبب جائحة كورونا بلغ 55 حالة وفاة خلال 2020-2021، موضحًا أن إجمالى حالات وفيات الأطفال خلال الموجة الأولى من جائحة كورونا من البداية حتى 21 نوفمبر 2020 بلغ 17 حالة وفاة بنسبة 0.2% من إجمالي الوفيات، 24 حالة وفاة بنسبة 0.4% من إجمالي الوفيات خلال الموجة الثانية من جائحة كورونا من 22 نوفمبر 2020 إلى 31 مارس 2021، و14 حالة وفاة بنسبة 0.6% خلال الموجة الثالثة من جائحة كورونا من 1 أبريل إلى 29 يونيو 2021.

https://www.dostor.org/3631741

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أهم جهود الدولة لحماية ورعاية حقوق الطفل، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق الطفل الذي يحتفل به يوم 20 نوفمبر من كل عام الذي يوافق إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل.

https://www.dostor.org/3631749

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، التغيرات فى أسعار مواد البناء لشهر أكتوبر 2021 مقارنة بالشهر السابق عليه من العام نفسه، والشهر المناظر من العام السابق عليه،



https://www.dostor.org/3631832

كشف الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن استحقاق ثلث الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة صرف بدلات انتقال بناءً على رغبتهم فى عدم تغيير محل الإقامة الحالية، مشيرًا إلى أن 67% من الموظفين المرشحين للانتقال أبدوا رغبتهم فى الحصول على وحدات سكنية بالقرب من العاصمة الجديدة.

https://www.dostor.org/3631692