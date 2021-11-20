السبت 20 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حصاد القوى العاملة.. تحويل مستحقات 71 عاملا مصريا غادروا عمان

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة

شهد حصاد وزارة القوى العاملة اليوم السبت، عدد من الأحداث، حيث أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالًا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 56 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 71 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيًا.

وقال الوزير، إن المستحقات بلغت 135 ألفًا و990 دولارًا، أي ما يعادل 2 مليون و130 ألف جنيه مصري تقريبًا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة. 
https://www.dostor.org/3631328

 

كما أعلن وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، بتعيين 907 شباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 23 من ذوي القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغوا 2604 شابًا، فضلًا عن إصدار 1482 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنية مزاولة الحرفة، وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأضاف الوزير، أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيًا، بواقع مبلغ 57 ألف جنيه، لـ22 عاملًا من المسجلين بالوحدة، فضلًا عن تسجيل 10 عمال جديد وإصدار كارنيهات لهم.
https://www.dostor.org/3631342

 

ومن جانبه قال حازم على حسن مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، إن المديرية قامت خلال شهر أكتوبر الماضي، بالتفتيش الدوري والحملات في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 167 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 6 محاضر للسلامة والصحة المهنية، وفي مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1336 منشأة، وأسفر عن تحرير 113 محضراً للمنشآت المخالفة، وبحث 13 شكوى، وعقد 8 ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية وعمل النساء والأطفال.

أما في مجال علاقات العمل، استلمت المديرية 8 شكوى عمالية تم تسويتها بالكامل ودياً، كما تم التفتيش على 47 منشأة يعمل بها أطفال ولم يسفر عن أي مخالفات.
https://www.dostor.org/3631349

السلامة والصحة المهنية مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط القطاع الخاص كعب العمل حصاد وزارة القوى العاملة اليوم وزير القوى العاملة محمد سعفان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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