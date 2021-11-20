19 مخالفة تموينية وإحالة 7 عاملين بوحدات ملوي الصحية للتحقيق

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا حملة تموينية مكبرة بقرية الروضة تم خلالها بتحرير 19 مخالفة تموينية متنوعة كما تم المرور على الوحدات الصحية والمشروعات التي يتم تنفيذها بالقرية حيث تم إحالة 7 من العاملين بالوحدات الصحية لتركهم أماكن عملهم قبل انتهاء ساعات العمل الرسمية

ونفذ أسامة سيبويه، رئيس الوحدة المحلية لقرية الروضة بعمل حملة تموينية على الأسواق العامة والجزارين وعدد من المخابز البلدية بنطاق الوحدة المحلية بالتعاون مع مكتب تموين الروضة، وأسفرت الحملة عن تحرير 19 مخالفة تموينية تنوعت ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن ـ عدم إعطاء بون صرف، عدم نظافة ـ كما تم تحرير 5 محاضر لعدد من الجزارين للذبح خارج السلخانة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتم المرور على الوحدات الصحية بنطاق الوحدة المحلية، وذلك للوقوف على مدى انضباط العاملين والتزامهم بالمواعيد المقررة بالحضور والإنصراف وأسفر والمرور على إحالة 7 عاملين للتحقيق لعدم التزام الموظفين بمواعيد الحضور والإنصراف.

قام الدكتور محمد عبداللطيف مدير إدارة التنمية بملوى ومسؤول التنمية بالقرية بجولة وذلك لمتابعة مشروعات التنمية بنطاق القرية التي تم تمويلها من صندوق التنمية لإقامة مشروعات تنموية للمواطنين لرفع المستوى المعيشي والتأكد من استمرار المشروعات وتشجيع المواطنين على الاهتمام بتلك المشروعات.

أكد رئيس قرية الروضة أن هذه الحملات تأتي بناءً على تكليفات اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى بتكثيف الحملات التفتيشية والتموينيّة على الأسواق والمحلات العامة والمخابز من أجل تحقيق الانضباط وقمع الغش والتدليس والتصدي لكل من تسول له نفسه بالتلاعب بقوت الشعب وتكثيف الحملات علي الوحدات الصحية لتحقيق الانضباط الوظيفي والتأكد من تواجد العاملين وإحالة المخالف والمهمل للتحقيق.