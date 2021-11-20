حملات تفقدية بالكنيسة الكاثوليكية للأنبا باخوم ومطران المنيا

دعا صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، ومسؤول لجنة الدعوات، الجميع أن يرفع الصلوات في هذه الأيام، للاحتفال بتساعية الدعوات، وفقما ذكرت صفحة مطرانية الأقباط الكاثوليك بأبوقرقاص، لافتة إلى تقديم قداس وعظة غدًا.

وكان ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن صاحب النّيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، تفقد صباح اليوم، مكتبة كنيستنا لمستلزمات الكنائس، والهدايا، التابعة للإيبارشية، بمقرها بجوار مكتب التعليم المسيحي.

وتفقد نيافته جميع أقسام المكتبة مثل: «الملابس الكهنوتية والشمامسة، أدوات المذبح، الشمع بأشكاله المختلفة، الصور والميداليات، لعب الأطفال»، وغيرها من الأقسام.

وأعطى الأب المطران توجيهاته بمواكبة كل ما تتطلبه الكنائس والخدمات من تجهيزات، ومستلزمات، علمًا بأن هذه الزيارة تأتي في إطار اهتمام ومتابعة نيافة الأنبا باسيليوس، لجميع الأنشطة الخدمية بالإيبارشية.

الكتاب المقدس بالخلفيات التوضيحية

من جهة أخرى شارك ظهر اليوم، صاحب النّيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك، في الاحتفال الخاص بإصدار الكتاب المقدس بالخلفيات التوضيحية، بمقر دار الكتاب المقدس بهليوبوليس.

بدأ الاحتفال بالسلام الجمهوري، ثم تم عرض فيلم تسجيلي لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية حول "كتاب الخلفيات"، أعقبه كلمة من المهندس أمير الهامي، مدير دار الكتاب المقدس، رحب فيها بالحضور، موضحًا هدف اللقاء، كما أعطى نبذة تعريفية عن دور دار الكتاب المقدس.

تلا ذلك، عرض فيلم تسجيلي بعنوان "كتاب مفتوح في كل بيت"، ثم ألقى نيافة الأنبا دانيال، أسقف المعادي والبساتين للأقباط الأرثوذكس، وسكرتير المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية كلمة حول "الكتاب المقدس والسلوك المسيحي"، بالإضافة إلى عرض فيلم تسجيلي بعنوان " مشروع برايل".

مشروع الديجيتال

تضمن الاحتفال أيضًا كلمة صاحب النّيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك، والتي دارت حول "الكتاب المقدس وخدمة المجتمع".

وعقب ذلك تم مشاهدة فيلم تسجيلي يتمحور حول "مشروع الديجيتال"، ثم ألقى الدكتور ماهر صموئيل، مسؤول مؤسس خدمة "Credologos"، والتي تكلم فيها حول "الكتاب المقدس والقائد".

وفي نهاية الاحتفال، تم التعارف المتبادل بين كافة الحضور، واختتم اليوم بالصلاة، والتقاط الصور التذكارية.