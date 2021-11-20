السبت 20 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 9 في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق بني سويف الفيوم

انقلاب سيارة ربع
انقلاب سيارة ربع نقل

أصيب 9 اليوم في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق بني سويف- الفيوم الجديد أمام مدخل قرية نعيم التابعة لمركز بنى سويف وتم نقل إلى المستشفى بسبب السرعة.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل يستقلها 9 أشخاص بطريق بني سويف- الفيوم الجديد أمام مدخل قرية نعيم التابعة لمركز بنى سويف وجه على الفور بسرعه نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين وهم حسام أحمد عادل، 17 سنة، وعمرو عثمان مصطفى 16 سنة، خالد سيد عرفات 27 سنة، محمد عيد على 27 سنة، محمد سيد أحمد 28 سنة، ويوسف عباس حنفي 21 سنة، واسلام حنفي عبد النبي 15 سنة، عبدالرحمن ناصر جمعة 16 سنة، وجميعهم مصابون باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالبطن وكدمات وسحجات بالجسم، ومحمد سعد حلمي 16 سنة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالبطن وكسر بالفخذين والساقيين وجميعهم مقيمون بقرية الحلابية التابعة لمركز بنى سويف.

وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة بني سويف أمن بني سويف شرطة النجدة مستشفى بني سويف سيارات إسعاف

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