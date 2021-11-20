رئيس الوزراء البولندي يناقش أزمة الحدود في عواصم الاتحاد الأوروبي

قال المتحدث باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر، اليوم السبت، إن رئيس الوزراء ماتيوز مورافيكي، سيقوم بجولة غدا إلى عدد من العواصم الأوروبية؛ لمناقشة المشاكل الجيو سياسية التي تواجه أوروبا الوسطى والشرقية.

ونقلت صحيفة (بولاند إن) المحلية عن المتحدث قوله إنه من المقرر أن يزور مورافيسكي عواصم دول البلطيق الثلاث، فيلنيوس وريجا وتالين غدا.

وأضاف مولر: "نحتاج إلى استخلاص النتائج عندما يتعلق الأمر بأفعال روسيا في جورجيا وشبه جزيرة القرم وشرق أوكرانيا، لأن كل هذه الاستنتاجات والمعلومات التي لا تزال ترد من حلفائنا تجعل تقييم الوضع الجيوسياسي صعبًا".

وكان مسئولو الحدود البولندية أعلنوا، في وقت سابق اليوم السبت، أن العديد من المجموعات الضخمة من المهاجرين، التي كانت تحاول اختراق الحدود بين بيلاروس وبولندا، تم إبعادها بنجاح.

ووقعت تلك المحاولات، مساء أمس الجمعة، بالقرب من بلدة "دوبيتشي سيركوين" البولندية.

وجاء في بيان صادر عن المسئولين البولنديين أن "الأجانب كانوا عدوانيين. لقد ألقوا الحجارة والألعاب النارية واستخدموا الغاز المسيل للدموع".

وسجل المسئولون البولنديون إجمالي 195 محاولة لعبور الحدود بشكل غير قانوني.

وتحدث مسئولون بولنديون أيضا عن العديد من عمليات اعتقال متعددة لمهربي بشر، بما في ذلك أربعة بولنديين وأوكرانيان وألمانيان وشخص أذربيجاني وآخر جورجي.