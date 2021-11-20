السبت 20 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فيتنام تسجل 9518 حالة إصابة جديدة بكورونا

كورونا في فيتنام
كورونا في فيتنام

أكدت فيتنام 9518 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، في 60 مدينة وإقليما في البلاد اليوم السبت، بانخفاض 99 حالة، عما تم تسجيله أمس الجمعة.


وقالت صحيفة "في.إن.إكسبرس" الفيتنامية اليوم إن مدينة "هو تشي منه" تصدرت حصيلة إصابات اليوم، حيث سجلت 1046 حالات جديدة، تليها  بينه دونج(669) ثم دونج ناي(621).


وسجلت البلاد 102 حالة وفاة جديدة اليوم، منها 42 حالة، تأكدت في مدينة "هو تشي منه"، مما يرفع إجمالي حصيلة الوفيات، منذ بدء الجائحة في البلاد إلى 23 ألفا و685 أو 2ر2% من حالات الإصابة.


وارتفع إجمالي حصيلة حالات الشفاء حتى الآن إلى 900 ألف و337 حالة ، بعد تسجيل 16 ألف و 773 حالة شفاء جديدة.
وحتى اليوم، تم تطعيم 40 مليون من سكان فيتنام، البالغ عددهم 96 مليون نسمة، بشكل كامل.

هانوي فيتنام

رئيس التحرير

وائل لطفي

بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

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