انقلاب سيارة نقل بمدينة كفرالزيات بسبب السرعة الزائدة وهطول الأمطار

شهد كوبري النيل بمدينة كفرالزيات حادث انقلاب سيارة أعلى الكوبري وانتقلت شرطة النجدة والأسعار إلى مكان الحادث

وكان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية قد تلقى بلاغا بانقلاب سيارة ربع نقل تحمل مواد غذائية أعلى كوبري النيل بمدينة كفر الزيات بسبب السرعة الزائدة وهطول الأمطار الغزيرة.



وعلى الفور انتقلت قوة من شرطة النجدة الي موقع الحادث برفقة قوة من مرور كفر الزيات وقسم الشرطة وتم الدفع بسيارة إنقاذ لرفع السيارة من الطريق وإعادة حركة المرور تحت إشراف ومتابعة العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية للطريق الزراعي السريع مصر إسكندرية الزراعي واعلى كوبري النيل بكفر الزيات.



وأسفر الحادث عن إصابات بسيطة لسائق السيارة وشخص اخر بجانبه حيث انقذتهم العناية الإلهية من السقوط بالسيارة في نهر النيل فرع رشيد.



وحرر محضر بالواقعة، وأقدم شاب على الانتحار شنقا ، لمروره بحالة نفسية سيئة ،بقرية الكرسا بدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة.

وتلقى اللواء هاني عويس ، مُدير أمن الغربية ، إخطاراً من مأمور مركز شرطة طنطا بورود بلاغا ، يفيد بالعثور على جثة شاب منتحر داخل منزله بقرية الكرسا بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين انتحار شاب يدعى "محمود. ج. ا" في العقد الثاني من العمر ، شنقاً بواسطة ملاءة سرير ربطها في سقف غرفته بمنزله الكائن بمنطقة الكرسا بدائرة المركز وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي.

وبسؤال اسرتة عن سبب إقدامه على الانتحار، ذكروا أنه كان يمر بظروف نفسية سيئة أدت لإقدامه على الانتحار. وحُرر المحضر اللازم، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.