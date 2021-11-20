محافظ سوهاج يشارك في مؤتمر مبادرة «سقيا الماء» لدعم الأسرة الأكثر احتياجا

شارك اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم السبت، في المؤتمر التحضيري لإطلاق مبادرة " سقيا الماء"، لتوفير مياه شرب نقية للأسر الأكثر احتياجا، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والدكتور سيد اسماعيل نائب وزير الاسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس حسام القباني رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، ومحافظي سوهاج، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، و أسيوط.

وأكدمحافظ سوهاج على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في التعاون والتنسيق مع الحكومة، لتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين، معربا عن تقديره لدور جمعية الأورمان، ومجهودات القائمين عليها في العمل المجتمعي، ومشاركة الدولة في تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، خاصة الأسر الأكثر احتياجا، بالتوازي مع اهتمام القيادة السياسية بمشاركة المؤسسات الأهلية الكبرى في خلق حياة كريمة لغير القادرين، مشيدا بمبادرة الجمعية من أجل توفير كوب ماء نظيف للأسر الأولى بالرعاية في 5 محافظات من ضمنها محافظة سوهاج، بدعم مالي 100 مليون جنيه بواقع 20 مليون جنيه لكل محافظة.

فيما أناب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، واللواء ضياء ابو العزم السكرتير العام المساعد لحضور فعاليات حفل التأبين الجماعي للسادة المستشارين الراحلين من أعضاء نادي قضاة سوهاج، والذي عقد مساء اليوم بنادي قضاة سوهاج، بحضور المستشار جمال أبو كريشة رئيس نادي قضاة سوهاج، والدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، والعميد عمرو توبة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج، وعدد من المستشارين، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، والشخصيات العامة، وأهالي وأسر المستشارين.

تضمن الحفل تكريم أسماء ١١٢ من الراحلين من المستشارين، وتقديم دروع تذكارية تخليدا لذكراهم تسلمها ذويهم، وقدمها رئيس نادي قضاة سوهاج، ثم كلمات لرجال الدين، واختتم الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.