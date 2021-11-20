السبت 20 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. مجلس القضاء الأعلى يتلقى ملفات تعيين عضوات في المحاكم الابتدائية

دار القضاء العالي،
دار القضاء العالي،

بدأت الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى بدار القضاء العالي، اليوم السبت، تلقى ملفات تقدم الإناث للتعيين في وظيفتي رئيس محكمة (ب)، وقاضٍ بالمحاكم الابتدائية من الدرجتين المناظرتين بهيئتي النيابة الإدارية، وقضايا الدولة، ويستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 9 ديسمبر المقبل.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي عبد الله عمر شوضه رئيس محكمة النقض، أنه تم فتح باب سحب ملفات تقدم الإناث للتعيين في وظيفتي رئيس محكمة (ب)، وقاضٍ بالمحاكم الابتدائية من الدرجتين المناظرتين بهيئتي النيابة الإدارية، وقضايا الدولة وذلك من مقر الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى بدار القضاء العالي في وسط القاهرة من 6 نوفمبر وحتى 15 نوفمبر.

ويتم تقديم الملف بمقر الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى بدار القضاء العالي في وسط القاهرة، خلال الفترة من السبت الموافق 20 نوفمبر 2021 حتى نهاية يوم الخميس الموافق 9 ديسمبر 2021، صحوبًا بشهادة التخرج مبينا بها مجموع الدرجات، وبيان تدرج وظيفي، وشهادتين بنتيجة تقارير التفتيش الفني، وعدم توقيع أية عقوبات تأديبية طول مدة الخدمة، وقيد ميلاد مميكن، وقيد عائلي للوالد، والجد لأب، والجد لأم، والزوج (في حالة الزواج)، وصورة من بطاقة الرقم القومي، وعدد 6 صور حديثة 4×6 بخلفية بيضاء. كان مجلس القضاء الأعلى قد أصدر إعلانًا عن قبول طلبات تعيين دفعة جديدة من القاضيات بالمحاكم الابتدائية وفقًا للشروط التالية:

1. ألا يقل تقدير المتقدمة التراكمي في الليسانس عن تقدير جيد. 

2. أن تشغل المتقدمة إحدى الوظائف التالية: رئيس نيابة من الفئة (ب) بهيئة النيابة الإدارية، أو مستشار مساعد من الفئة (ب) بهيئة قضايا الدولة للتعيين في وظيفة رئيس محكمة (ب) بالمحاكم الابتدائية، أو وكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة، أو وظيفة نائب بهيئة قضايا الدولة للتعيين في وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية.

3. ألا يقل عمرها عن ثلاثين سنة، ولا يزيد عن أربعين عامًا.

4. ألا يكون وقع عليها جزاءات تأديبية.

5.اجتياز المقابلة الشخصية أمام مجلس القضاء الأعلى.

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