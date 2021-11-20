السبت 20 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مسئول مخزن لحيازته 4 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في القاهرة

مواد غذائية مجهولة
مواد غذائية مجهولة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، من ضبط المسئول عن مخزن مواد غذائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازة كميات كبيرة من المواد الغذائية "مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأي بيانات تدل على مصدرها وأخرى منتهية الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. وعثر بداخل المخزن على (4,612 طن مواد غذائية "نشا، كاتشب، مكرونة، خل، زيت طعام، مايونيز، مسلى، عسل أسود، مشروم، عسل جلوكوز، مربى").. وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وتعرف على المضبوطات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية بدون ترخيص مدينة نصر منتهية الصلاحية الإجراءات القانونية

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وائل لطفي

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