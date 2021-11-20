وزير خارجية ألمانيا: لن يكون هناك تطعيم إجباري عام ضد كورونا

رفض وزير الخارجية في حكومة تسيير الأعمال بألمانيا، هايكو ماس، أن تحذو بلاده حذو النمسا التي أعلنت عن تطبيق التطعيم الإجباري العام ضد كورونا.

وينتمي "ماس"، إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وهو الشريك الأكبر فيما يعرف بائتلاف "إشارة المرور" الذي يضم أيضًا حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، والمحتمل أن يتولى حكم ألمانيا خلال السنوات الأربع المقبلة خلفًا لحقبة المستشارة المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل.

وفي تصريحات لتلفزيون صحيفة "بيلد"، قال "ماس"، إنه لن يكون هناك مثل هذا التطعيم الإجباري، "لأننا لا نعتبره ضروريًا كما أننا أيضًا نعتبره صعبًا من وجهات نظر دستورية".

وفي المقابل، قال "ماس"، إنه سيكون هناك تطعيم إجباري بالنسبة لفئات مهنية بعينها "واعتبر هذا أمرًا صائبًا".

من جانبها، رأت السياسية المختصة بالصحة في الحزب الديمقراطي الحر، كريستينه اشنبرج - دوجنوس، أن التلويح بالتطعيم الإجباري العام كورقة تهديد لن يفيد أحدًا، وقالت إنه يتعين على الولايات التي تشهد أعدادًا مأساوية في إصابات كورونا، أن تركز على توسيع نطاق عروض التطعيم، كما تم الاتفاق على ذلك وعليها أن تطبق التدابير الجديدة لمكافحة كورونا.

كان رئيس حكومة ولاية بافاريا، "ماركوس زودر"، أعرب أمس الجمعة، عن تأييده لتطبيق التطعيم الإجباري العام وصرح: "أعتقد أننا لن نتجنب التطعيم الإجباري العام في نهاية المطاف، وإلا فإنه ستكون هناك حلقة مفرغة من لعنة كورونا هذه".

وأعلن المستشار النمساوي الكسندر شالنبرج، أمس، أن بلاده ستكون أول دولة في الاتحاد الأوروبي تطبق التطعيم الإجباري العام ضد كورونا، اعتبارًا من فبراير 2020.

وستدخل النمسا مجددًا في إغلاق اعتبارًا من بعد غد الإثنين، بسبب الموجة الرابعة الكبيرة للوباء، ومن المنتظر أن ينتهي هذا الإغلاق بالنسبة للملقحين والمتعافين في الثالث عشر من الشهر المقبل على أقصى تقدير.