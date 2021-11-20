«أفريكسم بنك» يوقع صفقات بأكثر من 188 مليون دولار مع زيمبابوي

وقع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك" اتفاقيات تمويل مع أربعة كيانات في زيمبابوي بمبلغ إجمالي قدره 188 مليونًا و600 ألف دولار، وذلك خلال المعرض التجاري الإفريقي الثاني (IATF2021) المنعقد في ديربان، خلال الفترة من 15 وحتى 21 نوفمبر الجاري.

وعقدت الاتفاقية الأولى مع شركة نقل وتوزيع الكهرباء في زيمبابوي (ZETDC)؛ لتسهيل قرض مشترك طويل الأجل بقيمة 110.4 مليون دولار، لتساعد الأموال الشركة على تحسين تحصيل إيراداتها من خلال العدادات الذكية وعدادات الدفع المسبق وبالتالي سداد حسابات الدائنين الإقليميين.

كما قدم البنك لجمعية البناء في إفريقيا الوسطى تسهيلات بقيمة 40 مليون دولار لدعم مشاركتها في مرفق مشترك يهدف إلى تحسين إمدادات الكهرباء في زيمبابوي من خلال سداد الديون القديمة واستيراد عدادات الدفع المسبق.

وتمثل الاتفاق الثالث في تسهيلات ثنائية الشريحة بقيمة 28.2 مليون دولار مع بنك (CBZ) لتوفير العملات الأجنبية، ليساعد أيضًا في تمويل استيراد المواد الخام للصناعات الرئيسية، وبالتالي خلق فرص عمل وتسهيل تنويع الصادرات.

كما تعاقد البنك الزيمبابوي على 10 ملايين دولار تمكنه من المشاركة كواحد من المقرضين المشتركين في منشأة لقطاع الطاقة في زيمبابوي، من خلال توفير التمويل الكافي للبنية التحتية لتوليد الطاقة ونقلها، وسيساعد المرفق الشركات في قطاعات التعدين والتصنيع في زمبابوي على زيادة قدرتها، وبالتالي المساهمة في الصادرات والناتج المحلي الإجمالي، مع تأثير غير مباشر على مستويات التوظيف وتوفير العملات الأجنبية.

ومن ناحية أخرى، تعهد البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك" بتقديم 250 مليون دولار كرأس مال أولي لإنشاء شبكة للمحافظات والأقاليم والبلديات الإفريقية ذات الحكم المحلي.

وقال بنديكت أوراما رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد إن رأس المال الأولي الذي التزم به البنك سيدعم المساعدة الفنية، ورفع مستوى التجارة، وتوفير حلول المعلومات التجارية ورعاية الدراسات لاستغلال الفرص المتاحة.

وأقر البنك أيضا تشكيل سكرتارية مؤقتة لتنسيق أنشطة الشبكة تضم بعضويتها محافظة القاهرة في مصر، ومقاطعة "كوازولو ناتال" في جنوب إفريقيا، وولاية "كادونا" في نيجيريا ومقاطعة "كيتوي" في كينيا.

وكان بنديكت أوراما رئيس مجلس إدارة "أفريكسم بنك" قد أعلن الخميس الماضي تدشين شبكة اتصال بين مناطق الحكم المحلي الإفريقية، خلال المؤتمر الافتتاحي للحكومات الفرعية في ستاد "موسى مابهيدا" بديربان على هامش المعرض التجاري الإفريقي الثاني (IATF 2021).

وذكر البنك - في بيان - أن شبكة الحكم المحلي ذات السيادة هي مبادرة استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاستثمار في قطاع التجارة.

وأضاف بنديكت أوراما "لم يكن لدى الحكومات المحلية الإفريقية ذات السيادة منصة للتلاقي لتبادل واستكشاف تجاربها وتحدياتها وفرصها بعكس الحكومات الموحدة والقطاع الخاص".

ووافق المندوبون على أن تستند عضوية الشبكة إلى السيادة الفرعية المعترف بها، وهي المقاطعات والمحافظات والبلديات على النحو المحدد في دساتير كل دولة على حدة.