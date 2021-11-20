مصدر أمني يكشف تفاصيل مشاجرة طبيب وموظف خدمة عملاء

كشف مصدر أمني تفاصيل الفيديو المتداول الذي يوضح نشوب مشاجرة بين موظفي فرع خدمة عملاء إحدى شركات الاتصالات وأحد العملاء.

وقال المصدر إن خلاف نشب بين موظفي فرع الشركة الكائن بإحدى المولات بمحور محمد نجيب، دائرة قسم شرطة التجمع الأول مع طبيب أسنان بسبب قيمة الفاتورة، وتطور الأمر إلى تشابك بالأيدي.

وتابع المصدر أن الطرفين توجهوا إلي قسم الشرطة وتبادلا الاتهامات بتعدي كل منهما على الآخر، وعقب ذلك اتفق الطرفان على التصالح والتنازل عن المحاضر.

وكان قد تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فيديو يوضح قيام موظفي خدمة عملاء إحدى الشركات بالتعدي على مواطن داخل إحدى الفروع بالقاهرة الجديدة.

ويظهر في الفيديو ومدته أقل من دقيقة موظفو الفرع بعد انتهاء المشاجرة وهم يقومون بجمع الأموال المبعثرة من الأرض، بينما يحاول المواطنون إخراج الطبيب ولكنه رفض ذلك، وعبر عدد من المواطنين عن استيائهم مما حدث.