«افرحي يا عروسة».. مبادرة لتجهيز 20 عروسة من الأيتام والغير مقتدرين

تستأنف جمعية شبرا الخير العمل بمبادرتها "افرحي يا عروسة" لتيسير الزواج على العرائس الأيتام والغير مقتدرين والتي تجددها الجمعية من وقت لأخر، حيث تستعد خلال الأيام الحالية لحملة كبيرة لتجهيز 20 عروسة من الأيتام وغير المقتدرات بمدينة شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية.

واستعرضت الصفحة الرسمية للجمعية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» صورًا لحجم الأجهزة والتي تبرع بها وساهم بقيمتها عدد من المتبرعين للجمعية كما ظهر جهود الشباب المتطوعين في الجمعية في نقلها للعرائس.

ليست فقط هذه المبادرة التي تقوم بها الجمعية، بل للجمعية أنشطة متنوعة ومبادرات مختلفة أطلقتها في مختلف مجالات الخير فمنذ تأسيسها عام 2018 على يد مجموعة من الشباب وكان من أبرز المبادرات والحملات التي أطلقتها الجمعية، مبادرة «أهالينا» وهي حملة نقوم من خلالها بدفع المصروفات والمساعدات المادية والعينية للأسر غير المقتدرة التي بها طلاب ومن ضمن ما تشمله هذه الحملة الملابس والأحذية والسلع الغذائية بمختلف أنواعها وغيرها لمساعدة هؤلاء الطلاب.

كما أطلقت الجمعية مبادرة أخرى للخدمات المجتمعية كمبادرة “يلا نغيرها” وهي مبادرة تستهدف العمل على تنظيف وتزيين الطرق وطلاء الأرصفة، وحملة “صيف دافئ” والتي نعمل من خلالها على توفير البطاطين والملابس الشتوية وتسقيف المنازل التي ليس بها أسقف أو بها أسقف لا تمنع دخول الأمطار الى سكان المنازل وغيرها من المبادرات.

و مبادرة “افرحي ياعروسة” انطلقت منذ تدشين الجمعية منذ 3 سنوات، وتقوم بتجديدها كل فترة فهي كانت أولى خطوات الجمعية لتقديم المساعدات لأهل شبرا الخيمة بالقليوبية.

وكانت المرحلة الأولى من خلال توزيع الأجهزة المنزلية على العرائس الأيتام وغير القادرات، وكانت البداية بـ60 عروسة وتقوم بعمل الحملات حسب المتطلبات.

وتعتبر جمعية شبرا الخير هي أول جمعية خيرية شبابية تأسست في شبرا الخيمة والقليوبية.