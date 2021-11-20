إصابة 6 أشخاص بينهم أطفال فى حادث مرورى بالفرافرة

أصيب 5 أطفال وشاب في حادث تصادم سيارة نقل بسيارة نقل ثقيل بمركز الفرافرة ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث لنقل المصابين إلي مستشفي الفرافرة المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمود فاروق مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغ يفيد وصول 5 أطفال وشاب لمستشفى الفرافرة المركزي إثر تصادم سيارة نقل بسيارة نقل ثقيل بطريق التلاوي بقرية الكفاح التابعه لمركز ومدينة الفرافرة.



وتبين إصابة كلا من: عبد الوهاب ابراهيم محمد ١٠سنوات، ومحمد حسين عبد الرحيم ١٢سنة، وأحمد عبد الحليم السيد ١١سنة، ومصطفي عبد الحليم السيد ١١سنه، خالد صلاح السيد ١٤سنة، محمد محمد عيد ٣١سنة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي وجاري تحرير محضر بالحادث وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.