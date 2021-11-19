السبت 20 نوفمبر 2021
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محافظات

أسرة إسمعلاوية تحتفل بعيد ميلاد الرئيس السيسي داخل منزلها (صور)

أسرة إسمعلاوية تحتفل
أسرة إسمعلاوية تحتفل بعيد ميلاد الرئيس السيسي

احتفلت أسرة اسمعلاوية، بعيد ميلاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، داخل منزلها، إذ وضعت صورة الرئيس على «التورتة»، وسط أجواء من البهجة والدعاء بدوام الصحة والعافية.

أسرة إسمعلاوية تحتفل بعيد ميلاد الرئيس السيسي
أسرة إسمعلاوية تحتفل بعيد ميلاد الرئيس السيسي
أسرة إسمعلاوية تحتفل بعيد ميلاد الرئيس السيسي
أسرة إسمعلاوية تحتفل بعيد ميلاد الرئيس السيسي
أسرة إسمعلاوية تحتفل بعيد ميلاد الرئيس السيسي
أسرة إسمعلاوية تحتفل بعيد ميلاد الرئيس السيسي

 

 

من جانبه، قال علي خليل، مدير مبيعات إحدى شركات المواد الغذائية، إنه صاحب فكرة الاحتفال بعيد ميلاد الرئيس وسط أسرته، تقديرا للجهود المبذولة في سبيل تطوير الدولة المصرية.

وأضاف لـ«الدستور»، أن الفكرة جاءت خلال عودته من طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، والذي بات أقرب للطرق العالمية، لما يمتاز به من إضاءة وتخطيط، وزيادة في عدد الحارات، بالإضافة إلى فصل طريق النقل الثقيل عن الطريق الخاص بالسيارات الاخرى، قائلا: «أقل حاجه نعملها إننا نحتفل بعيد ميلاده ونقوله شكرًا».

أسرة إسمعلاوية تحتفل بعيد ميلاد الرئيس السيسي

ولفت، إلى أن الأسرة احتفلت  بعيد ميلاد حفيدهم الأصغر «ياسين» محمد خليل، عقب احتفالهم بميلاد الرئيس، قائلا: «نتمنى أن يكون نموذجًا مشرفًا مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي»، مشيرًا إلى أن محافظة الإسماعيلية تحظى بدعم كبير من مبادرة «حياة كريمة».

ويحل، اليوم الجمعة، عيد ميلاد الرئيس السيسي، حيث أنه من مواليد 19 نوفمبر 1954.

الإسماعيلية الرئيس عيد ميلاد الرئيس أخبار المحافظات أسرة اسمعلاويةالاسماعيلية

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