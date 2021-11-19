الجمعة 19 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد عادل إمام يصور «عمهم» في قليوب

محمد عادل امام
محمد عادل امام

واصل النجم محمد عادل إمام تصوير باقي مشاهد فيلمه السينمائي الجديد “عمهم”، والذي يقوم ببطولته ويعود من خلاله للسينما بعد غياب طويل، بينما يقوم بالتصوير بصحبة كل صناع الفيلم الذين انضموا إليه في الأسابيع الأخيرة.

وقالت مصادر خاصة لـ“الدستور” إن الفيلم يتم تصويره في مدينة “قليوب” بأحد الاستوديوهات هناك، مشيراً إلى أن التصوير استمر في تلك المنطقة لما يقرب من ثلاثة أيام علي أن يعود التصوير مجدداً في مدينة السادس من أكتوبر ومنطقة الحزام الأخضر.

ويظهر الفنان محمد إمام في دور شاب مكافح ولديه العديد من الأحلام والطموحات، فهو عاشق للملاكمة ويواجه العديد من الصعوبات فى حياته، فيما لم تحدد الجهة المنتجة حتى الآن الموعد النهائي لطرح الفيلم، وإن كان هناك اتجاها لعرضه في موسم إجازة نصف العام.

فيلم "عمهم"، من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، ويشارك في بطولته أيضا سيد رجب، والفنانتان هدى المفتى وآيتن عامر، واللاتى جاءتا بدلا من أمينة خليل ورحاب الجمل.

وتستعين الجهة المنتجة بفريق من إحدى الدول الأوروبية لتصميم مشاهد الأكشن التى تعتمد على بعض مشاهد الجرافيك التى تتطلب تكلفة إنتاجية عالية، ويسجل الفيلم التعاون الثانى بين محمد إمام والمخرج حسين المنباوى بعدما قدما سويًا فيلم "ليلة هنا وسرور" عام 2018 وشارك في بطولته ياسمين صبرى، فاروق الفيشاوى، بيومى فؤاد، رحاب الجمل، محمد سلام، ولاعب المصارعة العالمى كرم جابر، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى أكشن كوميدى.

وكان آخر أفلام محمد إمام، "لص بغداد" وشارك في بطولته فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، سعد المختار وضيفا الشرف أحمد رزق وبيومى فؤاد، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

عادل امام تصوير مفتي فيلم صور محمد سلام الحزام الاخضر العالمي المخرج حسين المنباوي ليل

رئيس التحرير

وائل لطفي

بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

الأكثر قراءة

الأرصاد تحذر المواطنين: لا تخرجوا إلا للضرورة القصوى

«الدولة تواجه».. السجن من 3 إلى 10 سنوات لمزورى شهادات الحصول على لقاح «كورونا»

الداخلية تكشف حقيقة فيديو «شراء ضابط ملابس دون سداد قيمتها»

«من بينها القاهرة».. خريطة سقوط الأمطار غدًا السبت فى محافظات مصر

شقيق بيج رامى لـ«الدستور»: «أخويا اتجوز تانى.. وهذا ليس عيبًا ولا حرامًا»

موعد إجازة نصف العام 2022.. والخطط الوقائية فى المدارس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أدعو الحكومة لإغلاق «فيسبوك» أسبوعًا كل شهر «2-2»

د.كريمة الحفناوى

بناء شراكة استراتيجية بين الصين والأحزاب المصرية

سمر عادل

مصر وتنزانيا.. آفاق الشراكة من أجل التنمية

ماجد حبته

البرنامج القُطرى الجديد

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «١- ٢»

عبد الرحيم طايع

حديث الجنس والمخدرات والمال

مؤمن المحمدي

يا خرابي يا عرابي

عفاف السيد

الأمثال الشعبية.. عصير حكمة المصريين وتناقضهم وحبهم للحياة

صور

صور مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى

جنازة النائب أحمد زيدان

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تبدأ تطعيم الأطفال بين 5 و11 عامًا.. الثلاثاء

بريطانيا تحظر حماس.. ماذا قالت إسرائيل والحركة الفلسطينية؟

«التعاون الإسلامى» تدين جرائم الاحتلال الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطينى