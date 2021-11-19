محمد عادل إمام يصور «عمهم» في قليوب

واصل النجم محمد عادل إمام تصوير باقي مشاهد فيلمه السينمائي الجديد “عمهم”، والذي يقوم ببطولته ويعود من خلاله للسينما بعد غياب طويل، بينما يقوم بالتصوير بصحبة كل صناع الفيلم الذين انضموا إليه في الأسابيع الأخيرة.

وقالت مصادر خاصة لـ“الدستور” إن الفيلم يتم تصويره في مدينة “قليوب” بأحد الاستوديوهات هناك، مشيراً إلى أن التصوير استمر في تلك المنطقة لما يقرب من ثلاثة أيام علي أن يعود التصوير مجدداً في مدينة السادس من أكتوبر ومنطقة الحزام الأخضر.

ويظهر الفنان محمد إمام في دور شاب مكافح ولديه العديد من الأحلام والطموحات، فهو عاشق للملاكمة ويواجه العديد من الصعوبات فى حياته، فيما لم تحدد الجهة المنتجة حتى الآن الموعد النهائي لطرح الفيلم، وإن كان هناك اتجاها لعرضه في موسم إجازة نصف العام.

فيلم "عمهم"، من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، ويشارك في بطولته أيضا سيد رجب، والفنانتان هدى المفتى وآيتن عامر، واللاتى جاءتا بدلا من أمينة خليل ورحاب الجمل.

وتستعين الجهة المنتجة بفريق من إحدى الدول الأوروبية لتصميم مشاهد الأكشن التى تعتمد على بعض مشاهد الجرافيك التى تتطلب تكلفة إنتاجية عالية، ويسجل الفيلم التعاون الثانى بين محمد إمام والمخرج حسين المنباوى بعدما قدما سويًا فيلم "ليلة هنا وسرور" عام 2018 وشارك في بطولته ياسمين صبرى، فاروق الفيشاوى، بيومى فؤاد، رحاب الجمل، محمد سلام، ولاعب المصارعة العالمى كرم جابر، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى أكشن كوميدى.

وكان آخر أفلام محمد إمام، "لص بغداد" وشارك في بطولته فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، سعد المختار وضيفا الشرف أحمد رزق وبيومى فؤاد، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.