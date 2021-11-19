الجمعة 19 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية تقدم تبرعاً لدعم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

زياد بن معاشي العطية
زياد بن معاشي العطية

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا المندوب الدائم للسعودية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية زياد بن معاشي العطية، اليوم الجمعة، لمدير عام المنظمة فرناندو آرياس، تبرعا قدمته السعودية للمنظمة للمساهمة في إنشاء مركز الكيمياء والتقنية الجديد بمبلغ 50 ألف يورو.
وقال السفير السعودي، خلال مراسم التوقيع، إن المملكة دائما سباقة للإسهام في كل ما من شأنه تعزيز التعاون الدولي، مشيرا إلى أن التبرع يعد تجسيدا وامتدادا لاهتمام المملكة وسياستها الثابتة والهادفة إلى تعزيز التعاون لحظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، والتزاماً باتفاقية الأسلحة الكيميائية لدورها في تعزيز السلم والأمن الدوليين، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.
بدوره، أعرب المدير العام للمنظمة عن بالغ تقديره وخالص شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على هذا التبرع الذي يؤكد سياسة السعودية في دعم المنظمة وإيمانها العميق بأهداف اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وتنفيذ مقاصدها.

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