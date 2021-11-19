السبت 20 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

رئيس الإنجيلية يشهد الاحتفال بـ114 عامًا على تأسيس كنيسة العباسية

اندريه زكي
اندريه زكي

شارك رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي، اليوم الجمعة، في احتفاليَّة مرور ١١٤ عامًا على تأسيس الكنيسة الإنجيلية في حي العباسية و٧٠ عامًا على إنشاء مبنى الكنيسة، وافتتاح تجديداتها، بحضور القس كمال رشدي، رئيس سنودس النيل الإنجيلي المشيخي، وسيادة اللواء محمد عقل، رئيس حي الوايلي، والدكتور أشرف حاتم، عضو مجلس النواب، والدكتورة ندى ألفي، عضو مجلس النواب. 
وقدم رئيس الإنجيلية خطاب الحفل وقال في بداية كلمته: "أشعر بسعادة كبيرة وفرح بوجود ومشاركة إخوتنا وأهلنا المسلمين في احتفال اليوم، ونشكر الله على استقرار بلادنا العزيزة مصر، في ظل دعم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمناخ المواطنة الحقيقية، كما أتقدم بخالص التهنئة لشعب الكنيسة الإنجيلية بالعباسية، وإلى راعي الكنيسة، القس ثروت ثابت". 
وأضاف رئيس الإنجيلية: "كنيسة العباسية تمثل الخدمة المتميزة، التي تشعر بالناس وتتأثر معهم، وتتواصل بلغة سهلة ومرونة لتحقيق التكامل والتكافل بين أعضاء الجسد الواحد، التكامل الذي يضيف جمالًا وكرامة للأعضاء الأضعف. نصلي إلى الله أن يعطينا حياة الخدمة المميزة متكاملين في الاستيعاب والاحتواء للجميع". 
شارك بالحضور كل من، القس باسم بشرى، أمين عام المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي العام، والعميد أحمد جودة، مأمور قسم الوايلي، والقس صموئيل زكي، نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس يوسف عادل، رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي، والقس سليمان صادق، الراعي الإكرامي للكنيسة الإنجيلية بالفجالة، والقس يوسف بطرس، راعي كنيسة منشية الصدر الإنجيلية، القس جورج عزمي، راعي الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر، والأستاذة هالة توما، مدير مدرسة نيو رمسيس كوليدج لسنودس النيل الإنجيلي، والمقدم محمد عبد المنعم، رئيس مباحث قسم الوايلي، والقمص فلوباتير، راعي كنيسة العذراء الشرقية، والدكتور مدحت الوكيل، أمين حزب مستقبل وطن قسم الوايلي، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة القاهرة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي الكنيسة الانجيلية مجلس النواب محافظة القاهرة الطائفة الانجيلية القس أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

الأكثر قراءة

الأرصاد تحذر المواطنين: لا تخرجوا إلا للضرورة القصوى

الداخلية تكشف حقيقة فيديو «شراء ضابط ملابس دون سداد قيمتها»

«من بينها القاهرة».. خريطة سقوط الأمطار غدًا السبت فى محافظات مصر

الصحة: 892 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و31 حالة وفاة

موعد إجازة نصف العام 2022.. والخطط الوقائية فى المدارس

شقيق بيج رامى لـ«الدستور»: «أخويا اتجوز تانى.. وهذا ليس عيبًا ولا حرامًا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أدعو الحكومة لإغلاق «فيسبوك» أسبوعًا كل شهر «2-2»

د.كريمة الحفناوى

بناء شراكة استراتيجية بين الصين والأحزاب المصرية

سمر عادل

مصر وتنزانيا.. آفاق الشراكة من أجل التنمية

ماجد حبته

البرنامج القُطرى الجديد

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «١- ٢»

عبد الرحيم طايع

حديث الجنس والمخدرات والمال

مؤمن المحمدي

يا خرابي يا عرابي

عفاف السيد

الأمثال الشعبية.. عصير حكمة المصريين وتناقضهم وحبهم للحياة

صور

صور مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى

جنازة النائب أحمد زيدان

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

محطة تل أبيب

المزيد

حملة استرداد جثامين الشهداء: إسرائيل ما زالت تحتجز 90 شهيدًا فلسطينيًا

«التحرير الفلسطينية»: ازدياد حجم المخاطر التهويدية التى تتعرض لها القدس المحتلة

إسرائيل تبدأ تطعيم الأطفال بين 5 و11 عامًا.. الثلاثاء