الجمعة 19 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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مصر

«توفير ميزة جديدة للمصريين السابق عملهم بالسعودية» الأبرز.. حصاد القوى العاملة اليوم

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

شهد حصاد وزارة القوى العاملة اليوم الجمعة، عددا من الأحداث، حيث تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، يفيد أنه في إطار متابعة تحصيل مستحقات العاملين المصريين بالمملكة العربية السعودية والتواصل مع جهات عملهم المختلفة لتحصيل المستحقات المالية المتأخرة لديهم، اتضح للمكتب بعد التواصل مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن هناك عددًا كبيرًا لمن سبق لهم العمل بالمملكة لم يحصلوا على تأميناتها بالمؤسسة حتى الآن، وكذلك لذوي من توفب منهم بسبب إصابة عمل أو  أمراض مهنية وفقاً لأنظمة ولوائح المؤسسة، وذلك ناتج عن أنه لم يستدل على عنوانهم أو عنوان ذويهم بمصر.
https://www.dostor.org/3630585

 

وأعلن وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج،  794 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 16 من ذوي القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلًا عن توفير 219  فرصة عمل، وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأضاف "سعفان"، أن المديرية نفذت دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة بكوم شقاوة طما استفاد منها 9 متدربات، كما تم عمل 10 دورات تدريبية بمراكز التدريب المهني بسوهاج والكوثر وطهطا على مهن صيانة المحمول، والتبريد والتكييف، والتفصيل والحياكة، وصيانة الحاسب الآلي، والمساحة، والمشغولات اليدوية استفاد منها 148 متدرباً ومتدربة.
https://www.dostor.org/3630593

 

ومن جانبه قال الدكتور هشام أحمد أبو زيد، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، إن المديرية صرفت خلال شهر أكتوبر  الماضي، 253 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ106 عاملين غير منتظم، منهم 77 منحة مولود، و17 منحة زواج، و3 منح وفاة لأسر 3 عمال متوفيين، و9 منحة وفاة أحد الأقارب، فضلاً عن تسجيل 29 عاملاً جديداً للمنظومة.

كما تم صرف منح رعاية صحية بإجمالي 73 ألفاً و377 جنيها، ما بين عمليات جراحية صغري وكبري وعلاج وأدوية، لـ486 عاملاً من المسجلين بالمديرية.
https://www.dostor.org/3630600

مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج مراكز التدريب المهني بسوهاج دورات تدريبية فرصة عمل ذوى القدرات الخاصة حصاد وزارة القوى العاملة اليوم

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وائل لطفي

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