«القوى العاملة»: تعيين 794 شابًا بسوهاج خلال أكتوبر

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، 794 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 16 من ذوي القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلًا عن توفير 219 فرصة عمل، وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأضاف "سعفان"، أن المديرية نفذت دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة بكوم شقاوة طما استفاد منها 9 متدربات، كما تم عمل 10 دورات تدريبية بمراكز التدريب المهني بسوهاج والكوثر وطهطا على مهن صيانة المحمول، والتبريد والتكييف، والتفصيل والحياكة، وصيانة الحاسب الآلي، والمساحة، والمشغولات اليدوية استفاد منها 148 متدرباً ومتدربة.

وأوضح الوزير، أن المديرية فتشت على 640 منشأة دوري وحملات تفتيش شامل نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 12 محضرًا، وعمل 7 ندوات توعية في مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، و5 ندوات سموم بيضاء، و3 ندوات للمفاوضة الجماعية، و6 ندوات زيادة الإنتاج، و7 ندوات خاصة بالمرأة والطفل والسكان حضرها 265 عاملًا وعاملة.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، قامت بتعيين 735 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 10 من ذوي القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 316 فرصة عمل، وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي.

وأضاف سعفان، أن المديرية قامت بتنفيذ دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة بكوم شقاوة طما استفاد منها 10 متدربات، كما تم عمل 7 دورات تدريبية بمراكز التدريب المهني بسوهاج والكوثر وطهطا على مهن صيانة المحمول، والتبريد والتكييف، والتفصيل والحياكة، وصيانة الحاسب الآلي، والمساحة، والمشغولات اليدوية استفاد منها 104 متدربين ومتدربات.