الجمعة 19 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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مصر

«قوى عاملة سوهاج» تُفتش على 828 منشأة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

قال الدكتور هشام أحمد أبو زيد، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، إن المديرية صرفت خلال شهر أكتوبر  الماضي، 253 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ106 عاملين غير منتظم، منهم 77 منحة مولود، و17 منحة زواج، و3 منح وفاة لأسر 3 عمال متوفيين، و9 منحة وفاة أحد الأقارب، فضلاً عن تسجيل 29 عاملاً جديداً للمنظومة.

كما تم صرف منح رعاية صحية بإجمالي 73 ألفاً و377 جنيها، ما بين عمليات جراحية صغري وكبري وعلاج وأدوية، لـ486 عاملاً من المسجلين بالمديرية.

وأضاف أن المديرية استخرجت 1241 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة حرفة، وتلقي 25 شكوى، تم تسوية 15 شكوى منها ودياً، وإحالة شكوى للقضاء، وحفظ 5 شكاوى منها، وتبقى 2 شكوتين ما زالتا تحت البحث والدراسة.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، ففتشت المديرية على 119 منشأة، وإعادة التفتيش على 208 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 44 محضرًا، وإعطاء مهلة قانونية لـ128 منشأة أخرى، فضلاً عن بحث 24 شكوى ومنح 6 تراخيص وعمل 7 حملات تفتيشية.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 828 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، قامت خلال شهر سبتمبر الماضي، بصرف 276 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ89 عاملا منهم، 66 منحة مولود، و20 منحة زواج، و3 منح وفاة لأسرة 3 عمال متوفيين، و23 منحة وفاة أحد الأقارب.

كما صرفت المديرية، منح رعاية صحية بإجمالي 74 ألفًا و225 جنيهًا، ما بين عمليات جراحية صغري وكبري وعلاج وأدوية، لـ475 عاملاً من المسجلين بالمديرية.

واستخرجت المديرية أيضا 1443 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة، وتلقي 16 شكوى، تم تسوية شكوى منها ودياً، وإحالة 12 شكوى للقضاء، وحفظ شكوتين منها، وتبقى شكوى واحدة مازالت تحت البحث والدراسة.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت المديرية بالتفتيش على 174 منشأة، وإعادة التفتيش على 269 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 91 محضراً، وإعطاء مهلة قانونية لـ121 منشأة أخرى، فضلاً عن بحث 14 شكوى ومنح 10 تراخيص وعمل 16 حملة تفتيشية.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 828 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي.

مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج شهادة قياس مستوى مهارة رخصة مزاولة حرفة السلامة والصحة المهنية فيروس كورونا التفتيش العمالي

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