الجمعة 19 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«كنا بنهزر».. تفاصيل فيديو لمحاولة جذب طفل داخل توك توك بالدقهلية

محاولة جذب طفل داخل
محاولة جذب طفل داخل توك توك بالدقهلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يظهر خلاله طفل أثناء عودته من إحدى المدارس بقرية تابعة لدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية، ومحاولة أحد مستقلي مركبة «توك توك» جذبه.

بالفحص تم التوصل إلى الطفل المذكور وباستدعائه قرر أنه حال عودته من المدرسة وسيره بأحد الشوارع بدائرة المركز المشار إليه، فوجئ بمركبة «توك توك» يستقلها ثلاثة أشخاص قام أحدهم بجذبه.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، وبالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية أسفرت جهوده عن تحديد مركبة «التوك توك» المشار إليها بمقطع الفيديو، وتبين أنها قيادة «سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة»، ومرافقيه «طالبان – مقيمان بدائرة المركز».

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضاف أحدهم أنه من قام بجذب الطفل على سبيل المزاح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية توك توك اجراءات سائق الدقهلية شرطة طفل

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