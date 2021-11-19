الجمعة 19 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أوركسترا فيينا السيمفوني يزور الأهرامات والمتحف القومي للحضارة المصرية

الوفد فى ضيافة الأهرامات
الوفد فى ضيافة الأهرامات

استضافت منطقة أهرامات الجيزة الأثرية والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، اليوم، أوركسترا النمسا السيمفوني، في إطار زيارتهم الحالية لمصر لتقديم بعض العروض الفنية بقيادة قائد الأوركسترا العالمي ريكاردو موتي.

وكان في استقبالهم أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، موضحًا أن الزيارة شملت جولة للهرم الأكبر ومنطقة البانوراما وتمثال أبو الهول، مشيرًا إلى أن أعضاء الأوركسترا والذي يبلغ عددهم 90 عضوا، حرصوا على تسجيل زيارتهم للمنطقة بالتقاط العديد من الصور التذكارية.

وفي المتحف القومي للحضارة المصرية قاموا بجولة داخل قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات الملكية، حيث أبدى أعضاء الأوركسترا إعجابهم بأسلوب العرض المتحفي لتلك المقتنيات الفريدة والتي تعبر عن الحضارة المصرية عبر العصور، كما انبهروا بأسلوب عرض المومياوات الملكية في القاعة الخاصة بهم والتي تابعوا بشغف عملية نقلها في أبريل الماضي.

وكان استقبل أعضاء الأوركسترا، نسرين عثمانلي مدير مكاتب الهيئة العامة للتنشيط السياحي بمطار القاهرة، فور وصولهم مساء أمس إلى مطار القاهرة الدولي بالورود والهدايا التذكارية، كما تم تقديم مجموعة من النشرات الدعائية عن المقصد السياحي المصري وخريطة لمصر والأماكن السياحية.

يذكر أن المتحف القومي للحضارة المصرية  يعرض الأزياء والاكسسوارات والنوتة الموسيقية، وعصا قائد الفرقة الموسيقية الخاصة بموكب المومياوات الملكية، تخليدًا للاحتفالية الاستثنائية لموكب المومياوات الملكية والتي جذبت جميع أنظار العالم كما  يعرض المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط أربعة قطع من الأزياء و الإكسسوارات التي تم استخدامها بالموكب، بإلاضافة إلى النوتة الموسيقية والعصا الخاصة بقائد الأوركسترا، بمنطقة الاستقبال بالمتحف.

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