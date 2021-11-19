السبت 20 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

مستشار السياحة العالمية: زيارة الأمير تشارلز وقرينته مؤشر على أمن واستقرار مصر

الدكتور سعيد البطوطي
الدكتور سعيد البطوطي

أشار الدكتور سعيد البطوطي، المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، وعضو مفوضية السفر الأوروبية إلى أهمية زيارة الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني وزوجته لمصر، بعد زيارة قاما بها للأردن.

وأضاف «البطوطي» في تصريحات لـ«الدستور»، أن زيارة ولي العهد البريطاني لمصر تأتي بعد تسلم مصر رئاسة النسخة السابعة والعشرون من قمة المناخ COP27، عقب استضافة المملكة المتحدة لها في نسختها الـ 26.

واستطرد: «الزيارة مهمة جدًا بالنسبة لمصر في تلك الظروف، وتجول الأمير وقرينته في رحاب الأزهر وعند الأهرامات وأثناء اللقاءات الرسمية وغير الرسمية بحرية وسلام مؤشر مهم جدا أمام العالم بأن مصر «آمنة».

ولفت «البطوطي»، إلى أن الزيارة خير دعاية للسياحة المصرية، ومن الممكن استغلالها بشكل جيد خاصة بالنمط السياحي الثقافي، متابعًا: «رسالة للدول التي لا تزال تضع مصر ضمن القوائم الحمراء والعالية الخطورة بأن تراجع مواقفها وتعدله».

الوصول إلى القاهرة واستقبال «السيسي»

وبدأت الزيارة، أمس الخميس، وكان في استقبال الأمير تشارلز وزوجته لدى وصولهما إلى مطار القاهرة على متن طائرة ملكية خاصة، وزير السياحة خالد العناني ومسؤولين من السفارة البريطانية في القاهرة، كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته ولي العهد البريطاني وقرينته دوقة كورنوال في القصر الرئاسي.

كما قام الأمير تشارلز والدوقة كاميلا بجولة في الجامع الأزهر، في القاهرة الفاطمية القديمة رفقة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر.

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