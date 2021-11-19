ختام فعاليات الملتقى الدولي الرابع للطريقة الشيخية بالجزائر

اختتمت اليوم الجمعة، فعاليات الملتقى الدولي الرابع، للطريقة الشيخية بالجزائر، حيث تم إصدار عدة توصيات في ختام الفعاليات وذلك بحضور الشيوخ والعلماء المشاركين الذين جاءوا من جميع أنحاء العالم، حيث شهد الملتقى مشاركة واسعة من قبل العلماء والمفكرين والباحثين الذين قدموا العديد من الأبحاث والكلمات والمشاركات على مدار ثلاثة أيام.

وقال حمزة آل سيد الشيخ مدير الملتقيات الدولية للطريقة الشيخية إنه اختتمت اليوم فعاليات الملتقى الدولي الرابع للتصوف والذي نظمته الطريقة الشيخية بالشراكة مع جامعة غرداية بالجزائر، وخرجت العديد من التوصيات بالتزامن مع انتهاء الفعاليات والتي من ضمنها تدشين قناة صوفية وجامعة صوفية وتدريس المنهج الصوفي لطلاب الجامعات والمدارس.

وتابع "الشيخ" أن الملتقى شهد نجاحاً ساحق، خاصة مع مشاركة عشرات العلماء من كافة أنحاء العالم، الأمر الذى أعطى الملتقى قوة وثقل خاصة أن الملتقيات العلمية والدينة يتابعها جميع أتباع الطرق والزوايا الصوفية من حول العالم، وذلك لأن هذه الملتقيات تناقش العديد من المشكلات التي تكون محل اهتمام أهل التصوف.

وكشفت فعاليات الملتقى الدولى الرابع للطريقة الشيخية بالجزائر فى يومه الأول والثانى عن مشاركة وفود إفريقية وأوروبية، حيث يمثلون عدد من الزوايا والطرق الصوفية فى بلدانهم، وتنحدر هذه الوفود من دول عدة مثل "السنغال ونيجيريا والصومال وبريطانيا والبرازيل وتركيا وألمانيا" وغيرها من الدول الإفريقية، واعتادت الطريقة الشيخية بالجزائر على توجيه الدعوة لجميع الطرق والزوايا الصوفية حول العالم للمشاركة فى هذه الفعاليات التى تنظم كل عام.

وقال حمزة آل سيد الشيخ مدير الملتقيات الدولية للطريقة الشيخية، إن مشاركة الوفود الإفريقية والأوروبية فى الملتقيات الخاصة بالطريقة الشيخية أمر معتاد، فالطريقة الشيخية ترحب بجميع الضيوف من مشارق الأرض ومغاربها، وهذا الأمر من الطقوس المتبعة لدى الطريقة الشيخية فجميع أهل الزوايا أخوة وأحباب ولايمكن أن ينظم ملتقى دولى مثل هذا الملتقى دون أن يتم توجيه الدعوة لشيوخ وعلماء الزوايا من مختلف دول العالم .



جدير بالذكر أن الوفد العديد من العلماء فى مجال الدعوة الإسلامية والتصوف، فى مقدمتهم الدكتور محمد عجان الحديد رئيس الوفد الدولي والأمين العام لأكاديمية علماء الصوفية بتركيا ، والدكتور مسعود رضا رئيس الأكاديمية العالمية ببريطانيا ، والدكتور محمود الحوت العلامة السوري البارز، والدكتور رياض بازو شيخ علماء لبنان، والدكتور مرتضى بوسو ممثل الطريقة المريدية بالسنغال ، والدكتور أحمد الأزهرى من مصر، الشيخ الدكتور محمد سيد عمر باعلوي من دولة الصومال،إضافة إلى عدد آخر من العلماء والشيوخ.