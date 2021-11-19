توقعات بتساقط الثلوج على بريطانيا الأسبوع المقبل

أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن المملكة المتحدة تستعد لـ9 بوصات من الثلوج الأسبوع المقبل، حيث أدى انفجار أيسلندا إلى انتشار موجات البرد في جميع أنحاء البلاد.

ويتوقع خبراء الأرصاد سقوط ما يصل إلى 24 سم من الثلوج في شمال غرب اسكتلندا في نهاية الأسبوع المقبل مع انخفاض درجات الحرارة.

ومن المتوقع تساقط الثلوج باللون الأرجواني عبر الأجزاء الغربية من بريطانيا يوم الأحد 28 نوفمبر.

ويقول مكتب الأرصاد الجوية أن الثلج "من المحتمل أن يكون عبر أرض مرتفعة ومن المحتمل أن ينخفض ​​إلى مستويات منخفضة في بعض الأحيان" الأسبوع المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن الخبراء حذروا من التوقعات بعيدة المدى من "فرصة طفيفة لطقس شتوي" جنوبًا من 22 نوفمبر إلى 1 ديسمبر.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي مع انتقال "الهواء الأيسلندي" إلى المملكة المتحدة في نهاية الأسبوع المقبل، ما أدى إلى انخفاض درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد.

وتفيد توقعات الطقس: "سوف تتسرب موجة من الهواء الأيسلندي الأكثر برودة عبر المملكة المتحدة خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر نوفمبر وتستمر حتى الأيام القليلة الأولى من شهر ديسمبر"، موضحة أن من أبرز العوامل الدافعة لهذا النمط ستكون الضغط العالي في المحيط الأطلسي وقاع أوروبا القارية.

وتضيف أن درجات حرارة أكثر برودة ستنمو الأسبوع المقبل، مع تصاعد الضغط في جنوب أيسلندا.

وأكدت الصحيفة أنه من المتوقع بعد ذلك أن تصل "دفعة ثانوية من الهواء الأيسلندي الأكثر برودة" قرب نهاية الأسبوع، "مما يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة".