وفد سياحى من أمريكا وألمانيا يزور المناطق الأثرية بالمنيا

استقبلت المناطق الأثرية بمحافظة المنيا، وفدًا سياحيًا من دولتي أمريكا وألمانيا، لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية.

وفد سياحي يزور المناطق الأثرية بالمنيا

وزار الوفد منطقة آثار تل العمارنة وتونا الجبل وبنى حسن، وذلك للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

وفد سياحي يزور المناطق الأثرية بالمنيا



من جانبه، قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن جميع الجهات تتكاتف لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة، والعمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية، موجهاً بتسهيل كل الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التي تزخر بها محافظة المنيا.

وفد سياحي يزور المناطق الأثرية بالمنيا





تضم محافظة المنيا العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة، منها منطقة آثار الأشمونين، التي تقع شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن، التي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومترا، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير، التي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة، وكذلك منطقة آثار البهنسا، والتي تقع على بعد 16 كيلومترًا من مركز بني مزار، وهي مدينة أثرية قديمة عثر فيها على الكثير من البرديات التي ترجع للعصر اليوناني الروماني، وتلقب بـ"البقيع الثاني" لكثرة من اسُتشهدوا فيها خلال الفتح الإسلامي.

وفد سياحي يزور المناطق الأثرية بالمنيا

كانت المناطق الأثرية بمحافظة المنيا، قد استقبلت وفداً سياحياً من دولتي ألمانيا والنمسا، لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة، حيث زار الوفد منطقة آثار تل العمارنة وتونا الجبل وبنى حسن، وذلك للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.