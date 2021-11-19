فاطمة عيد تطرح كليب «إضحك وسيبها على الله» 24 نوفمبر

انتهت المطربة الكبيرة فاطمة عيد من تسجيل وتصوير أغنية جديدة تحت عنوان "إضحك وسيبها على الله"، على طريقة الفيديو كليب، ومن المقرر طرحها 24 نوفمبر الجاري، عبر قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات يوتيوب وصفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

"اضحك وسيبها على الله" كلمات أحمد سرور، ألحان أحمد العتباني، ميكس وماستر ماهر صلاح، انتاج ريتشارد الحاج، منتج فني حسام محمد.

وتقول فاطمة عيد في تصريحات خاصة: " تحمست للأغنية لأنها دعوة للتفاؤل والحب واللجوء الي الله سبحانه وتعالي، وتشجع الناس على العمل، و أتوقع نجاحها لانها تحث الجمهور على العمل الجاد وأن يترك الباقي علي الله، كلماتها شعبية تمس احساس الناس، وكذلك اللحن جميل وسهل حفظه وترديده".

وأضافت: "دائمًا أبحث عن التطوير والتجديد ومواكبة العصر، ولهذا السبب فكرت في إعادة توزيع بعض الأغاني القديمة تحت إشراف المنتج ريتشارد الحاج".