الجمعة 19 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«نشّالة المرج» تكشف طريقتها لخداع ضحاياها

جريدة الدستور

تبين من تحقيقات النيابة العامة في واقعة القبض على سيدة تخصص نشاطها الإجرامي في سرقة المواطنين بأسلوب النشل بالمرج، عن أنها كانت تتبع ضحاياها أثناء سيرهم في الشوارع الرئيسية المزدحمة وتراقبهم جيداً، حتى تتيقن من وجود ما تبحث عنه معهم من مبالغ مالية أو هواتف محمولة، ثم تنتهز فرصة انشغالهم وتستولي على متعلقاتهم دون أن يشعر بها أحد.

وأقرت المتهمة بارتكاب عدد من وقائع النشل وأرشدت عن المسروقات، لتقرر النيابة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط إحدى السيدات لقيامها بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة متعلقات المواطنين بالطريق العام بالمرج.

وتبين من التحريات أنه عقب ورود بلاغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل، أنها حال استقلالها سيارة "أجرة" بدائرة القسم فوجئت بقيام إحدى السيدات بخطف حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالى ولاذت بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة وتتبع خط سير هروب مرتكبة الواقعة تم تحديدها وتبين أنها (مقيمة بدائرة القسم ولها محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة السلام أول "لها معلومات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها والقبض عليها وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "الخطف" وأضافت بمزاولتها نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوبى "الخطف والنشل"، وتم بإرشادها بمسكنها ضبط (مبلغ مالى "عملات مختلفة" - 6 هواتف محمولة- 3 ساعات- مشغولات ذهبية) من متحصلات نشاطها الإجرامى وقيامها بإنفاق باقى المبالغ المالية على متطلباتها الشخصية.

تحقيقات النيابة سيدة سرقة المرج ضحاياها

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وائل لطفي

بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

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