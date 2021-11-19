اقتراب موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2021

موعد صرف معاشات شهر ديسمبر ٢٠٢١ من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة حتى تصدرت القائمة الرئيسية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير جدول صرف المعاشات الذي أعدته هيئة التأمينات الاجتماعية لتنظيم عملية الصرف من ماكينات الصرف الآلي للبنوك.



موعد صرف معاشات شهر ديسمبر ٢٠٢١

تستعد حاليا الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لصرف معاشات المتقاعدين عن العمل لبلوغهم سن ال ٦٠ من كافة المنافذ المخصصة لصرف المعاشات في جميع محافظات الجمهورية حيث تم تخصيص الفترة من ( ١ _ ٥) لصرف المعاشات وفقا للشرائح المالية المتبعة حيث تم وضع الجدول التنظيمي للصرف وفقا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خاصة وأن كبار السن من أكثر الفئات المعرضة للإصابة نظرا لضعف مناعتهم بحكم التقدم في السن لذلك تم وضعهم على رأس الفئات الأولى باللقاح.



جدول صرف المعاشات وفقا للشرائح المالية 2021

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية جدولا زمنيا لتنظيم عملية صرف المعاشات وفقا للشرائح المالية المتبعة للصرف حيث يتم صرف معاشات المتقاعدين الأقل من ألف جنيه يوم ١ ديسمبر والبالغ عددهم قرابة ٣.٥ مليون مواطن فيما يتم صرف معاشات المتقاعدين عن العمل التي تزيد معاشاتهم عن ألف جنيه وأقل عن ألفين جنيه خلال يوم ٢ ديسمبر فيما يتم صرف معاشات الأكثر من ألفين جنيه يوم ٣ ديسمبر وتم تخصيص يومي ٤ و ٥ لصرف معاشات المتخلفين عن الصرف في المواعيد المحددة لهم.



عدد المستفيدين من معاشات المتقاعدين في مصر

موعد صرف معاشات شهر ديسمبر ٢٠٢١ وعدد المستفيدين من المعاشات التقاعدية شهريا من أكثر الكلمات البحثية التي تتحكم في مواقع التواصل الاجتماعي حيث بلغ عدد المستفيدين من المعاشات أكثر من ١٠ ملايين مواطن بمختلف محافظات الجمهورية حيث يتم الصرف في بداية كل شهر ميلادي من خلال منافذ صرف المعاشات التي حددتها الهيئة سواء كانت مكاتب البريد أو ماكينات الصرف الآلي للبنوك التي تعمل في قطاع السوق المصرفي في مصر.

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