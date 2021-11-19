الجمعة 19 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بدء انتشار الجيش الكندى بمقاطعة بريتش كولومبيا لمواجهة الفيضانات

الجيش الكندى
الجيش الكندى

أعلنت الحكومة الكندية، أنها تتحرك بسرعة لمساعدة مقاطعة بريتش كولومبيا على الاستجابة لكارثة الفيضانات المستمرة وتعهدت بمساعدة المقاطعة في إعادة بناء بنيتها التحتية المتضررة، مع بدء انتشار الجيش.


وتبدأ المهمة الهائلة المتمثلة في تنظيف وتقييم الأضرار بعد هطول السيول في نهاية الأسبوع الماضي والتي تسببت في حدوث فيضانات وانهيارات طينية كارثية.


ودفعت الفيضانات إلى إصدار أوامر إخلاء في بعض مجتمعات وادي فريزر. كما دمرت أجزاء من الطرق السريعة التي تربط البر الرئيسي السفلي ببقية البلاد.


وقال وزير الاستعداد للطوارئ بيل بلير اليوم: "سنكون هناك بدعم مالي للمساعدة في إعادة بناء تلك البنية التحتية الحيوية". "في الوقت الحالي ينصب تركيزنا على نقل الناس إلى بر الأمان".


وتعهدت أوتاوا بإرسال مئات الجنود للقيام بمهام البحث والإنقاذ ومساعدة المقاطعة في الأزمة المستمرة. ووصلت أول وحدة عسكرية في وقت سابق اليوم وهناك خطط لنشر حوالي 120 جنديا على الأرض في أبوتسفورد بحلول نهاية اليوم.


وقالت وزيرة الدفاع الوطني أنيتا أناند "وإذا لزم الأمر، لدينا آلاف الأعضاء على أهبة الاستعداد لمساعدة الإقليم وسكانه".

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