الجمعة 19 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

إصابة 10 بينهم 3 أطفال في انقلاب ميكروباص ببني سويف

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص ببني سويف

أصيب 10 أشخاص بينهم 3 أطفال، اليوم الخميس، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بعد بوابة بنى سويف بـ 10 كيلو فى اتجاه المنيا.

وتلقي اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص بعد بوابة بني سويف بحوالي 10 كيلو في اتجاه محافظة المنيا، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص من بينهم طفلين، وجه على الفور بسرعة نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وعلى الفور انتقلت أربع سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة "رشاد.ع" 52 سنة ربة منزل مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، و"مصطفى.ع.م" 41 سنة، و"عبدالرحمن.م.ع" يبلغ من العمر عام، وآدم.ر.ج" يبلغ من العمر عام،وعلي.م.ع" 23 سنة، و"محمد.ر.ج"عامين، ومحمد.ع.س" 18 سنة، و"صابرين.م.ع" 35 سنة، وجميعهم مصابين بجروح وكدمات متفرقة، و"علي.م.ع" 21 سنة، مصاباً بكسر بالساق اليسري، وأحمد علي أحمد 27 سنة، مصاباً بجرح متهتك بالذراع اليمني.

وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

بني سويف انقلاب سيارة ميكروباص انقلاب ميكروباص شرطة النجدة مستشفى بني سويف

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