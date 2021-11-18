بتكلفة 500 ألف جنيه.. محافظ سوهاج: الانتهاء من إنشاء «حديقة الأندلس» بحي الكوثر

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن الانتهاء من أعمال إنشاء "حديقة الأندلس" بحي الكوثر، والمقامة على مساحة 1200 متر مربع، بتكلفة 500 ألف جنيه، في إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء الحدائق العامة والمساحات الخضراء، لخلق متنفس طبيعي للأهالي، وإضفاء مظهر حضاري يليق بمحافظة سوهاج.

وأوضح هلال زكي، رئيس حي الكوثر، أن أعمال إنشاء الحديقة شملت “المساحات الخضراء، وأعمال الإنارة والأرصفة، ودهان البردورات، وإنشاء برجولات خشبية، وزراعة أشجار الزينة”، لافتًا إلى اهتمام الحي بتنفيذ توجيهات محافظ الإقليم بشأن التوسع في أعمال التشجير وزيادة المساحة الخضراء بالشوارع والميادين.

وأعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن زراعة 10 آلاف و630 شجرة بجميع مدن وقرى المحافظة خلال أسبوعين، وذلك في إطار خطة المحافظة للتشجير، وزيادة المساحات الخضراء، خاصة على الطرق الرئيسية، والشوارع، تماشيًا مع ما يشهده العالم من جهود في مواجهة ظاهرة تغير المناخ.

وأوضح محافظ سوهاج أن أعمال التشجير شملت جميع مراكز وأحياء وقرى المحافظة، حيث تم زراعة 550 شجرة بمركز طما، و 1750 شجرة بمركز طهطا، وفي المراغة تم زراعة 1412 شجرة، كما تم زراعة 750 شجرة بمركز جهينة، و 150 شجرة بساقلتة، و750 شجرة بأخميم، وفي مركز سوهاج تم زراعة 370 شجرة، وفي حي غرب 375 شجرة، وزراعة 893 شجرة بحي شرق، و 1200 شجرة بحي الكوثر، و200 شجرة بمركز المنشاة، و 1200 شجرة بجرجا، وفي البلينا تم زراعة 530 شجرة، بينما تم زراعة 500 شجرة بمركز دار السلام .

وأكد "الفقي" أنه وجه جميع رؤساء الوحدات المحلية المختلفة بتكثيف أعمال التشجير والاهتمام بالحدائق العامة، والمساحات الخضراء، خاصة على جانبي الطرق بمداخل ومخارج المدن، وجوانب الترع لتعويض الفاقد من الأشجار خلال أعمال التبطين.