الخميس 18 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لمدة 3 أيام.. غلق كوبرى الجيزة المعدنى جزئيًا للإصلاحات

غلق كوبري الجيزة
غلق كوبري الجيزة المعدني جزئيًا للإصلاحات

قررت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عمل غلق جزئي لمدة 3 أيام تبدأ غداً لكوبري الجيزة المعدني لإجراء أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسى الخاصة بالكوبرى لمدة 3 أيام وذلك لتحقيق السيولة المرورية اللازمة، والوصول لأعلى معدلات الأمن والسلامة على الكوبرى، فى إطار استعدادات لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار .

وسيتم إجراء غلق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى تحديداً المنزل المؤدى لشارع مراد بواقع غلق حارة مرورية وذلك لمدة 3 أيام بدءاً من صباح يوم الجمعة الموافق 19/11/2021 حتى الساعة 5 صباح يوم الأحد الموافق 21/11/ 2021 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة علماً بأنه ستتم أعمال الغلق الجزئي بالتناوب خلال فترة الاعمال دون تعطيل الحركة المرورية.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.

الجيزة المرور صيانة تنسيق حركة المرور

رئيس التحرير

وائل لطفي

«دولة الخيمة».. قراءة فى كف ليبيا خلال ٤٢ عامًا

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

بـ6 ملايين جنيه.. النقض تُلزم محمد رمضان بتعويض أسرة الطيار أشرف أبواليسر

تحذير من الأرصاد.. أمطار غزيرة على 16 محافظة خلال ساعات

مهندسون وفنيون وإداريون وأطباء.. وظائف شاغرة بشركات البترول

«أمطار ورياح».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل

السبت.. تعطيل الدراسة بمحافظة الدقهلية استعدادًا لموجة الطقس السيئ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «١- ٢»

عبد الرحيم طايع

حديث الجنس والمخدرات والمال

مؤمن المحمدي

يا خرابي يا عرابي

عفاف السيد

الأمثال الشعبية.. عصير حكمة المصريين وتناقضهم وحبهم للحياة

أسماء محفوظ

وقوع البلاء ولّا انتظاره؟

محمد نجم

هل القمة الأمريكية- الصينية هى بداية حل أزمات العالم؟

جلال حمام

ميزان «نوبل» المائل!

مدحت بشاى

كنيستنا المصرية وإعلام التنوير

صور

جنازة النائب أحمد زيدان

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

الدستور فى غرفة ملابس المنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

أبوردينة: حكومة إسرائيل الحالية تمادت في عمليات القتل وجرائم الحرب

الجامعة العربية تُدين ارتكاب الاحتلال جرائم الاغتيال بحق الفلسطينيين

ملك التبغ .. قصة مبنى التاجر اليهودي "سيمون أرزت" في بورسعيد (صور)