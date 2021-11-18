لمدة 3 أيام.. غلق كوبرى الجيزة المعدنى جزئيًا للإصلاحات

قررت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عمل غلق جزئي لمدة 3 أيام تبدأ غداً لكوبري الجيزة المعدني لإجراء أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسى الخاصة بالكوبرى لمدة 3 أيام وذلك لتحقيق السيولة المرورية اللازمة، والوصول لأعلى معدلات الأمن والسلامة على الكوبرى، فى إطار استعدادات لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار .

وسيتم إجراء غلق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى تحديداً المنزل المؤدى لشارع مراد بواقع غلق حارة مرورية وذلك لمدة 3 أيام بدءاً من صباح يوم الجمعة الموافق 19/11/2021 حتى الساعة 5 صباح يوم الأحد الموافق 21/11/ 2021 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة علماً بأنه ستتم أعمال الغلق الجزئي بالتناوب خلال فترة الاعمال دون تعطيل الحركة المرورية.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.