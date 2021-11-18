وزير الري: تحديات كبيرة تواجهها مصر والدول العربية في مجال الموارد المائية

أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أن البلدان العربية تربطها علاقات وطيدة ببعضها البعض، معرباً عن تطلعه لتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بينهم فى مجال الموارد المائية والري، خاصة فى ظل التحديات العديدة التى تواجه قطاع المياه فى مصر والدول العربية.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور محمد عبد العاطي رؤساء وفود دول السعودية وليبيا والجزائر وموريتانيا المشاركين فى اجتماع المجلس الوزارى العربى للمياه فى دورته الثالثة عشر.

واصطحب وزير الري الوفود وتوجهوا عبر رحلة نيلية لزيارة مقر المركز القومى لبحوث المياه بالقناطر الخيرية بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومى لبحوث المياه وقيادات المركز القومى لبحوث المياه.

وأشار عبد العاطى، إلى أهمية دور المركز القومى لبحوث المياه في إثراء المجالات البحثية المتعلقة بالمياه وتعظيم العائد من وحدة المياه.

وقد تم خلال الزيارة، عرض أعمال وأنشطة المركز القومى لبحوث المياه والأعمال البحثية التى تقوم بها المعاهد التابعة للمركز، في مجال الإدارة المثلي للموارد المائية، وتنفيذ العديد من التجارب البحثية فى مجال قياس استهلاك النبات للمياه مقارنة بالإنتاجية باستخدام تقنيات رى حديثة مختلفة، وكذلك تنفيذ نماذج لتأهيل الترع، وعمل تجربة بحثية لتصميم وحدة مدمجة لمعالجة مياه الصرف الصحى باستخدام تقنية التهوية والتى تعد أحد التقنيات قليلة التكلفة، وعمل تجربة بحثية فى مجال إختبار قدرة الأغشية على تحلية المياه بدرجات ملوحة مختلفة.

كما عُرض أنشطة المعامل المركزية للرصد البيئى فى مجال تحليل قياسات نوعية المياه بإجراء التحاليل الفيزوكيميائية والميكروبيولوجية والبيولوجية وتنفيذ برامج ضبط وتوكيد الجودة للمحافظة علي ديمومة شهادة الإعتماد الدولية للأيزو.