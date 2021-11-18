داعية إسلامي: دعاء معين في الصلاة تُفتح له أبواب السماء

قال الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، إن هناك وقت من أوقات الصلاة داخل الصلاة ننسى ندعى الله فيها، وكثير من المشاهدين والمتابعين يغفلون عن ذلك الوقت إما لعدم معرفتهم أو لنسيانهم، علما بأن هذا الوقت تفتح فيه أبواب السماء وأن هذا الوقت مشروط بدعاء معين لابد من قوله.

أضاف أبو بكر في مقطع فيديو مصور عبر صفحته على موقع "فيسبوك" الجمع يعرف دعاء الاستفتاح الذي يكون بعد تكبيرة الإحرام مباشرة، وهناك دعاء الاستفتاح له أكثر من صيغة من بينها:" إنى وجهت وجهى للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتى ونسقي ومحياي ومماتى لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين". وهذا الدعاء سنقول مكانه دعاء أخر وبعده يدعو المسلم بما شاء وبعده الفاتحة وسيستجيب الله في ذلك الوقت.

وأكد أن هذا الذكر هو: "الله أكبر كبيرًا والحمدلله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلا"، ونوه بأن هذه الكلمات سهلة وبسيطة ومن أراد حاجة من الله فـ ليدعو بها.

واستدل بما قاله عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال:" بينما نحن نصلي مع رسول صلى الله عليه وسلم إذ رجل من القوم دعى بعد التكبير وكان صوته عالى وسمعه النبي:" الله أكبر كبيرًا والحمدلله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلا وبعد ذلك دعى وقرأ الفاتحة"، فسيدنا النبي بعدما فرغ من الصلاة التفت وقال من قال هذه الكلمات، ورد قائلها، فقال النبي عجبت لهذه فتحت لها أبواب السماء وتصعد هذه الكلمات إلى الله سبحانه وتعالى، حيث قال تعالى "إليه يصعد الكلم الطيب".

طريقة التواصل مع دار الإفتاء

حددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، ومن داخل مصر، حيث يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر «107»، وتعمل هذه الخدمة من الـ9 صباحًا حتى الـ9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من الـ9 صباحًا حتى الـ9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة أو من خلال فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» يوميًا من الأحد إلى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.