تدشين خط جوى بين القاهرة وسيرلانكا قريبًا

صرح اللواء طيار أركان حرب منتصر مناع ميهوب نائب وزير الطيران المدني، بأن الفترة المقبلة ستشهد تسيير رحلات جوية بين القاهرة ودولة سيرلانكا، في إطار الحرص على زيادة تنشيط الحركة الدولية الوافدة إلى البلاد.

وقال ميهوب، في تصريح لـ"الدستور"، إنه تم الاتفاق المبدئي مع مساعد وزير السياحة والطيران المدني بدولة سيرلانكا، حيث سيتم تنفيذ تلك الاتفاقية بعد موافقة سلطتي الطيران المدني في كلا الدولتين وفقا للإجراءات التنفيذية المعمول بها في تلك الحالات.

ولفت إلى ترحيب مسئولي وزارة الطيران المدني باستقبال جميع الرحلات الدولية المباشرة وغير المباشرة "الشارتر" الوافدة إلى منظومة الطيران المدني خلال الفترة المقبلة، في ظل التجهيزات الضخمة والإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها المنظومة خلال الفترة الراهنة.

وتشهد المطارات المصرية خلال الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم، خاصة مع بدء العديد من دول العالم في عمليات التطعيم بلقاحات كورونا، ما يسهل عمليات التنقل والسفر بين الدول خلال الفترة المقبلة، خاصة مع حلول الفصل الصيفي.

وتلتزم المطارات، سواء الرئيسية أو السياحية أو الإقليمية، بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.