موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية وتطورات الطيران السعودى الدولى

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية أصبح محور اهتمام جميع المواطنين نظرا للاهتمام المتزايد من الجميع حول قرارات المملكة العربية السعودية بخصوص رجوع الحركة الجوية، وذلك بعد الإعلان عن عودة المطارات السعودية، مع إتباع الإجراءات الاحترازية والوقاية اللازمة داخل الحرم المكي، لذا نستعرض لكم من خلال التقرير التالي موعد فتح الطيران الدولي، لكافة الفئات المسموح لها الطيران المباشر.

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية





ومن هذا الجانب، من المتوقع عودة الأمور كما كان الوضع قبل تفشي فيروس كورونا ( كوفيد-19) خلال الأيام المقبلة، حيث أعلنت السعودية بيان بعدم استقبال المصريين وغيرهم داخل المملكة، حيث يرجع ذلك لوجود كورونا، وقامت بفتح رحلات الطيران الدولي المباشر بين السعودية وباقي دول العالم، والقادمين من بلاد آخري بدون أي شروط التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، لتجنب تفشي فيروس كورونا، بعد السيطرة على الوضع تبعاً لتقارير وزارة الصحة السعودية التي تعلن يومياً وفقاً لمتابعة الحالات داخل المستشفيات.

الفئات المسموح لها الطيران المباشر بين مصر والسعودية





وفي هذا السياق، أعلنت المملكة عن فتح رحلات الطيران المباشر بين مصر والسعودية لـ4 فئات فقط هم: (أعضاء الهيئات الدبلوماسية بين الدولتين وكذلك أعضاء الفريق الطبي العاملين داخل المملكة العربية السعودية وأيضا أسرهم والمدرسين والعاملين بالمدارس السعودية والذين تلقوا جرعات اللقاح داخل الأراضي العربية السعودية قبل السفر لقضاء الإجازة في مصر والمواطنين السعوديين المقيمين داخل الأراضي المصرية بسبب الدراسة أو العلاج، وذلك تبعاً للضوابط التي قامت السعودية بوضعها للسماح بسفرهم من الخضوع لحجر صحي لمدة 6 أيام من الوصول إجراء تحليل حمض نووي pcr قبل السفر بـ24 ساعة وبعد داخل المطار عند الوصول.

تخفيف الإجراءات الاحترازية داخل الحرم المكي

الجدير بالذكر أنه أعلنت رئاسة شئون الحرم منتصف شهر أكتوبر الماضي، تطبيق تخفيف الإجراءات الاحترازية داخل الحرم المكي، حيث تم إزالة الحواجز والملصقات التي تنظم وقوف المصلين داخل الحرم أثناء الصلاة أو الطواف.

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