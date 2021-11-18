الخميس 18 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية وتطورات الطيران السعودى الدولى

موعد فتح الطيران
موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

 موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية أصبح محور اهتمام جميع المواطنين نظرا للاهتمام المتزايد من الجميع حول قرارات المملكة العربية السعودية بخصوص رجوع الحركة الجوية، وذلك بعد الإعلان عن عودة المطارات السعودية، مع إتباع الإجراءات الاحترازية والوقاية اللازمة داخل الحرم المكي، لذا نستعرض لكم من خلال التقرير التالي موعد فتح الطيران الدولي، لكافة الفئات المسموح لها الطيران المباشر.

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

 

ومن هذا الجانب، من المتوقع عودة الأمور كما كان الوضع قبل تفشي فيروس كورونا ( كوفيد-19) خلال الأيام المقبلة، حيث أعلنت السعودية بيان بعدم استقبال المصريين وغيرهم داخل المملكة، حيث يرجع ذلك لوجود كورونا، وقامت بفتح رحلات الطيران الدولي المباشر بين السعودية وباقي دول العالم، والقادمين من بلاد آخري بدون أي شروط التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، لتجنب تفشي فيروس كورونا، بعد السيطرة على الوضع تبعاً لتقارير وزارة الصحة السعودية التي تعلن يومياً وفقاً لمتابعة الحالات داخل المستشفيات.

الفئات المسموح لها الطيران المباشر بين مصر والسعودية 

 

وفي هذا السياق، أعلنت المملكة عن فتح رحلات الطيران المباشر بين مصر والسعودية لـ4 فئات فقط هم: (أعضاء الهيئات الدبلوماسية بين الدولتين وكذلك أعضاء الفريق الطبي العاملين داخل المملكة العربية السعودية وأيضا أسرهم والمدرسين والعاملين بالمدارس السعودية والذين تلقوا جرعات اللقاح داخل الأراضي العربية السعودية قبل السفر لقضاء الإجازة في مصر والمواطنين السعوديين المقيمين داخل الأراضي المصرية بسبب الدراسة أو العلاج، وذلك تبعاً للضوابط التي قامت السعودية بوضعها للسماح بسفرهم من الخضوع لحجر صحي لمدة 6 أيام من الوصول إجراء تحليل حمض نووي pcr قبل السفر بـ24 ساعة وبعد داخل المطار عند الوصول.

تخفيف الإجراءات الاحترازية داخل الحرم المكي

 

الجدير بالذكر أنه أعلنت رئاسة شئون الحرم منتصف شهر أكتوبر الماضي، تطبيق تخفيف الإجراءات الاحترازية داخل الحرم المكي، حيث تم إزالة الحواجز والملصقات التي تنظم وقوف المصلين داخل الحرم أثناء الصلاة أو الطواف.

قد يهمك أيضا:

 أخبار الطيران السعودي الدولي اليوم مباشر موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية| وتسجيل لقاح كورونا للمسافرين

تشغيل المطارات بكامل طاقتها.. أخر أخبار الطيران السعودي

انطلاق الموسم الثالث من «أتوبيس السعادة» غدًا على «dmc»

 

 

الطيران السعودي الطيران الطيران السعودي الدولي الطيران السعودي الدولي اليوم موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية الطيران بين مصر والسعودية موعد فتح الطيران

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن الانتخابات الليبية وغيرها

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

«أمطار وشبورة على مناطق متفرقة».. «الأرصاد» تكشف حالة طقس الغد

مهندسون وفنيون وإداريون وأطباء.. وظائف شاغرة بشركات البترول

المجلس العربى للمياه يؤكد دعم مصر والسودان فى قضية «سد النهضة»

«أمطار ورياح».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل

مرصد الكهرباء: 26 ألف ميجاوات أقصى حمل مسائى اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

ميزان «نوبل» المائل!

مدحت بشاى

كنيستنا المصرية وإعلام التنوير

د.محمد شادي

بحث علمى وقطاع خاص.. فى مصر!

د. بهي الدين مرسي

نحو فهم أعمق للمرأة

حسين دعسة

أوكار الإرهاب والتطرف البيلاروسى كيف ومتى وأين؟

ماجد حبته

صوتك مسموع.. لكنك لا تتكلم!

لواء.حمدى البطران

هل قتلت ندوات معرض الكتاب فرج فودة؟

جلال حمام

ميزان (نوبل) المائل!

صور

جنازة النائب أحمد زيدان

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

الدستور فى غرفة ملابس المنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تُدين ارتكاب الاحتلال جرائم الاغتيال بحق الفلسطينيين

ملك التبغ .. قصة مبنى التاجر اليهودي "سيمون أرزت" في بورسعيد (صور)

استشهاد أسير فلسطيني مُعتقل في سجون الاحتلال منذ 2008