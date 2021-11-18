انطلاق الموسم الثالث من «أتوبيس السعادة» غدًا على «dmc»

تبدأ غدًا أولى حلقات الموسم الثالث من برنامج "أتوبيس السعادة"، مع الإعلامي أحمد يونس، على شاشة DMC، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

ويأتي الموسم الثالث من "أتوبيس السعادة" مختلفًا بشكل كبير عن الموسمين السابقين، ولكنه يعتمد أيضًا على نشر السعادة وإبراز النماذج الإيجابية في المجتمع وتكريمها والاحتفاء بها، كما يحظى الأطفال بجانب كبير من البرنامج.

من جانبه، أعرب أحمد يونس، عن سعادته الكبيرة بانطلاق الموسم الثالث، وأكد وجود العديد من المفاجآت في الحلقات، كما يظهرالبرنامج بشكل مختلف تمامًا.

برنامج "أتوبيس السعادة" فكرة وتقديم أحمد يونس، أُذيع الموسم الأول والثاني منه على مدار العام الماضي 2020 وحتى منتصف 2021 ، وينطلق الموسم الثالث خلال أيام على قناة Dmc.