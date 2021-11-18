الخميس 18 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

انطلاق الموسم الثالث من «أتوبيس السعادة» غدًا على «dmc»

اتوبيس السعادة
اتوبيس السعادة

تبدأ غدًا أولى حلقات الموسم الثالث من برنامج "أتوبيس السعادة"، مع الإعلامي أحمد يونس، على شاشة DMC، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

ويأتي الموسم الثالث  من "أتوبيس السعادة" مختلفًا بشكل كبير عن الموسمين السابقين، ولكنه يعتمد أيضًا على نشر السعادة وإبراز النماذج الإيجابية في المجتمع وتكريمها والاحتفاء بها، كما يحظى الأطفال بجانب كبير من البرنامج.

من جانبه، أعرب أحمد يونس، عن سعادته الكبيرة بانطلاق الموسم الثالث، وأكد وجود العديد من المفاجآت في الحلقات، كما يظهرالبرنامج بشكل مختلف تمامًا.

برنامج "أتوبيس السعادة" فكرة وتقديم أحمد يونس، أُذيع الموسم الأول والثاني منه على مدار العام الماضي 2020 وحتى منتصف 2021 ، وينطلق الموسم الثالث خلال أيام على قناة Dmc. 

الموسم الثالث أتوبيس أتوبيس السعادة الإعلامي أحمد يونس منتصف 2021 البرنامج الإعلامي

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