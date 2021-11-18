«المالكي»: تشكيل الحكومة العراقية المقبلة لا يمكن أن يكون دون توافق وطني

قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الخميس، إن تشكيل الحكومة المقبلة لا يمكن أن يكون من دون توافق وطني، حسبما أفادت قناة السومرية نيوز العراقية.

وأضاف المالكي، أن "رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم سفير المملكة المتحدة الجديد لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون".



وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء البحث في مستجدات الاوضاع السياسية والانتخابات النيابية المبكرة وما أفرزته الانتخابات من اعتراضات حول النتائج وتأثيرها في الوضع السياسي الراهن في البلد".



وتابع البيان، أن "المالكي أبدى ترحيبه بالسفير ريتشاردسون، متمنيا له النجاح في مهمته الجديدة سفيرًا لبلاده في بغداد، مؤكدًا أن "العراق تربطه علاقات وثيقة مع بريطانيا في مختلف المجالات".



وبحسب البيان، أبدى المالكي رغبة العراق في تطوير علاقاته مع المملكة المتحدة، وحرصه على ديمومة العلاقات مع دول العالم وتوفير البيئة المُلائِمة لعمل جميع البعثات في البلاد، مجددًا رفضه لاستهداف أية بعثة دبلوماسية".

وأكد المالكي أن "الانتخابات التزام وطني ونزاهتها أحد مقومات نجاحه"، مشيرًا إلى وجود تشكيك في النتائج والآليات التي استخدمتها المفوضية، لذلك خيار إعادة الانتخابات أمر مستبعد لكن معالجة هذه الشكاوى اعتقد ستكون بداية الخروج من هذه الازمة".



وأوضح رئيس ائتلاف دولة القانون أن "تشكيل الحكومة المقبلة لا يمكن ان يكون من دون توافق وطني"، لافتًا إلى أنه "بعد المصادقة على نتائج الانتخابات ستنطلق الحوارات المتعلقة بتشكيل الحكومة، معربًا عن أمله في تشكيل حكومة معبرة عن طموح العراقيين وقادرة على تقديم الخدمات".

من جانبه أكد السفير البريطاني دعم الحكومة البريطانية جهود العراق في مسار الأمن الإقليمي والتهدئة، واضطلاعه بدور داعم ومرسخ للسلام والتنمية المستدامة في المنطقة.