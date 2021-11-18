محافظ سوهاج يفتتح مؤتمر نقابة أطباء الأسنان

افتتح اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، فعاليات مؤتمر نقابة أطباء الأسنان الإقليمي لجنوب الصعيد بجامعة سوهاج، والذي ينعقد على مدار يومي الخميس والجمعة 18، 19 نوفمبر الجاري، بحضور الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، والدكتور ايهاب هيكل النقيب العام لأطباء أسنان مصر، والدكتور وليد حسن رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان بوزارة الصحة، والدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور أيمن عبد الجليل نقيب اسنان سوهاج، وعدد من أعضاء النقابة العامة لأطباء الاسنان، والنقابة الفرعية بسوهاج.

ولفت إلى محافظ أهمية عقد وحضور المؤتمرات العلمية لتبادل الخبرات وصقل المهارات، ومواكبة التقدم العلمي في شتى المجالات، وخاصة المجال الطبي، الذي يشهد تطور مستمر، لافتا إلى تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح المؤتمر وتحقيق أهدافه .



وفي نهاية الافتتاح، أهدى النقيب العام لأطباء أسنان مصر، ونقيب أطباء سوهاج، درعي النقابة العامة والنقابة الفرعية لمحافظ سوهاج تقديرا لجهوده في دعم القطاع الطبي، ودعم فعاليات المؤتمر .

كان اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، قال إن إجمالي عدد إزالات التعديات على النيل والمجاري المائية، واملاك الري التي تمت حتى الآن بلغ 330 حالة، بمساحة 24216 مترا مربعا على مستوى المحافظة، مشيرا إلى استمرار الحملات الموسعة لإزالة كافة التعديات في غضون 6 أشهر، بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية، ومديرية الأمن، والإدارة المركزية للموارد المائية والري بسوهاج، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الواضحة في هذا الشأن.

وأشار مجدي إبراهيم وكيل وزارة الموارد المائية والري بسوهاج، إلى أن الإزالات شملت تنفيذ " 245 قرار إزالة بالإدارة العامة للري، بمساحة 13573 متر مربع، وعدد 43 قرار إزالة بالإدارة العامة للصرف، بمساحة 4423 متر مربع، وعدد 42 قرار إزالة بالإدارة العامة لحماية النيل، بمساحة 6220متر مربع .

