الخميس 18 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 387 محضرا تموينيا في أشمون بالمنوفية

محضرا تموينيا
محضرا تموينيا

قال سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، أنه بالتنسيق مع إدارة تموين أشمون بقيادة أيمن الشرقاوي مدير عام الإدارة، فقد تم شن عدة حملات تموينية علي الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية بقرى مركز ومدينة أشمون خلال شهر أكتوبر الماضي، لضمان جودة السلع والمنتجات المعروضة في المحلات والمنافذ التجارية.

 وقد أسفرت هذه الحملات عن تحرير 387 محضرا متنوعا منها تحرير 361 محضر للمخابز، وتحرير 26 محضرا جنحة أسواق عدم إعلان الأسعار، وحيازة سلع مجهولة المصدر - مزاولة نشاط بدون ترخيص، وحيازة سلع مدعمة بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء.

وخلال الحملات التموينية علي المخابز بأشمون فقد تم تحرير عدة مخالفات أسفرت عن تحرير 36 محضرا مخالفة مواصفات، و 72 محضر مخالفة نقص وزن، و 59 محضرا عدم إعلان عن مواعيد التشغيل، و 101 محضر عدم نظافة أدوات العجين ، وعدد 36 محضر استيلاء علي 129 شيكارة دقيق بلدي مدعم ،وتحرير 57 مخالفة أخرى متنوعة. 

- الحملات تهدف لضبط وإحكام الرقابة على الأسواق

 وأوضح رئيس المركز أن الحملات على الأسواق مستمرة بالمركز والمدينة لضبط وإحكام الرقابة علي الأسواق وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتطبيق القانون على الجميع دون تهاون حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين وتحقيق الصالح العام .

وياتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وتعليمات معالي الوزير اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، باستمرار تكثيف الحملات التفتيشية وتشديد الرقابة علي المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز في جميع المراكز التابعة لمحافظة المنوفية. 

مخالفات الاسواق لحم ابراهيم مدير حملات أسعار السوداء

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن الانتخابات الليبية وغيرها

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