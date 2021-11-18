تصدر «الترند» بعد حديث زوجته عنه.. أبرز المعلومات عن الراحل حافظ أبو سعدة

تصدر الدكتور الراحل حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، "ترند جوجل" بعدما حلت زوجته المحامية نهاد ابو القمصان ضيفة على برنامج معكم منى الشاذلي، و ترصد"الدستور" أبرز تصريحات نهاد أبو القمصان في السطور التالية.



- قالت زوجي كان لديه قواعد صارمة فى "الخصوصية"، واعتدت على الكلام معه ولكن بعد وفاته لم استوعب ذلك وبدأت فى كتابة خواطر بينى وبينه، وبعد نشر هذه الخواطر كان مؤثراً جداً.

-فوجئت بمكالمة صادمة، تخبرني بوفاة زوجي، فتحولت على الفور إلى ما يشبه «الماكينة»، تقوم بكل الإجراءات المطلوبة بشكل روتيني، وكأنها مبرمجة على ذلك

-هول الصدمة منعنيمن الانهيار و تجمدت دموعي، ولم استقبل خبر الوفاة كزوجة وإنما كمحامية.

- بعد وفاة زوجها لم يكن لديها وقت للحزن أو الانهيار، وصممت على أن يكون له غسل يليق باسم حافظ أبوسعدة بالرغم من ظروف فيروس كورونا.

-قالت في وقت سابق أنها هي من تقدمت لخطبة حافظ أبوسعدة، وأن زوجها كان زعيما سياسيا كبيرا خلال فترة دراسته في الجامعة، وكان رئيس جماعة الدراسات العربية التي تعد من الجماعات القومية الناصرية، وقُبض عليه وتم سجنه.

-أبرز المعلومات عن الحقوقي الراحل



ولد حافظ أبو سعدة 1965 وتوفى 26 نوفمبر 2020 وهو سياسي مصري، نَشَطَ في مجال حقوق الإنسان وكان رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان سابقًا، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وعُين في منتصف الألفينات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان الذي شكلته الحكومة المصرية آنذاك، كما كان عضوًا في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وكان مبعوثها إلى جامعة الدول العربية من عام 2004 إلى عام 2007.

شارك "أبو سعدة" في عشرات المؤتمرات الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك يحضر جلسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بانتظام ، كممثل للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان التي لديها عضوية استشارية لدى الأمم المتحدة تعطيها الحق في مراقبة جلسات الأمم المتحدة المختلفة