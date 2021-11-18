الخميس 18 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بنظام الإعارة

مهندسون وفنيون وإداريون وأطباء.. وظائف شاغرة بشركات البترول

الهيئة العامة للبترول
الهيئة العامة للبترول

أعلنت شركة الإسكندرية للبترول التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية عن احتياجها للتعيين بنظام الإعارة لطبيبين من الذكور بخبرة مناسبة.

آخر موعد للتقديم 1 ديسمبر 2021 

وأوضحت الشركة في منشور لها على بوابة «تواصل العاملين بقطاع البترول» أنه على مَن يرغب في التقدم لشغل الوظيفة المذكورة وتنطبق عليه الشروط ملء الاستمارة في موعد أقصاه 1 ديسمبر 2021 وذلك بالضغط على الرابط التالي: 

لتسجيل البيانات والتقدم للوظيفة «اضغط هنا»

وقالت الشركة في منشورها إنه يجب على المتقدم اتباع هذه التعليمات:

- يرجى ملء كافة البيانات (إن أمكن) بشكل صحيح ودقيق (باللغة العربية) وفي حالة المخالفة سيتم تجاهل الطلب او استبعاد المخالف من التقدم لوظائف أخرى.

-  في حالة تقديم الطلب بأسم أو بيانات شخص غير مفعل له حساب على بوابة التواصل سيتم تجاهل الطلب ويعتبر التقديم لاغي لذلك يجب على المتقدم تقديم الطلب من حسابه الشخصى المفعل على البوابة فقط. 

كما أعلنت شركة شمال سيناء للبترول أيضا عن توافر فرص عمل بنظام الإعارة تمهيداً للنقل من الشركات الشقيقة بقطاع البترول للوظائف التالية:

عدد ( ١ ) مهندس اتصالات بالحقول بخبرة مناسبة.

عدد ( ١ ) مهندس سلامة وبيئة بالحقول بخبرة مناسبة.

عدد ( ١ ) مهندس أجهزة دقيقة بالحقول بخبرة مناسبة.

عدد ( ١ ) مهندس كهرباء بالحقول بخبرة مناسبة.

عدد ( ٢ ) فني كهرباء قوى بالحقول بخبرة مناسبة.

عدد ( ١ ) فني ميكانيكا بالحقول بخبرة مناسبة.

عدد ( ١ ) وناش بحري بالحقول بخبرة مناسبة.

عدد ( ١ ) طبيب بالحقول بخبرة مناسبة.

عدد ( ١ ) أخصائي بالشئون الإدارية بالمركز الرئيسي بخبرة مناسبة.

عدد ( ١ ) طبيب بالمركز الرئيسي بخبرة مناسبة.

عدد ( ١ ) مهندس إتصالات بالمركز الرئيسي بخبرة مناسبة.

عدد ( ١ ) مهندس سلامة والصحة المهنية بالمركز الرئيسي بخبرة مناسبة.

عدد ( ١ ) أخصائي أمن بالمركز الرئيسي بخبرة مناسبة.

وعلى من يرغب في التقدم لشغل إحدى الوظائف المذكورة وتنطبق عليه الشروط، يرجى ملء الاستمارة في موعد أقصاه 1 ديسمبر 2021 وذلك من خلال الرابط التالي:

للتسجيل «اضغط هنا»

كما أكدت  شركة شمال سيناء للبترول نفس الاشتراطات التى نوهت عنها شركة الاسكندرية للبترول، من ملئ كافة البيانات بشكل صحيح ودقيق (باللغة العربية)، وأن يكون الطلب المقدم بأسم أو بيانات شخص مفعل له حساب على بوابة التواصل.

وظائف شركات البترول مهندسين وظائف شركة الاسكندرية للبترول الاعارة

مواد متعلقة

منها وقف البصمة.. «البترول» تتخذ إجراءات جديدة بحق العاملين غير الملقحين ضد كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن الانتخابات الليبية وغيرها

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

مهندسون وفنيون وإداريون وأطباء.. وظائف شاغرة بشركات البترول

الحكومة تكشف حقيقة صدور قرار بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات

انطلاق ماراثون الانتخابات الطلابية في كليات جامعة القاهرة

وفاة الإعلامية شيرين دويك المذيعة بالتليفزيون المصرى

«شعراوى» فى أسوان لمعاينة «أضرار السيول»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

ميزان «نوبل» المائل!

مدحت بشاى

كنيستنا المصرية وإعلام التنوير

د.محمد شادي

بحث علمى وقطاع خاص.. فى مصر!

د. بهي الدين مرسي

نحو فهم أعمق للمرأة

حسين دعسة

أوكار الإرهاب والتطرف البيلاروسى كيف ومتى وأين؟

ماجد حبته

صوتك مسموع.. لكنك لا تتكلم!

لواء.حمدى البطران

هل قتلت ندوات معرض الكتاب فرج فودة؟

جلال حمام

ميزان (نوبل) المائل!

صور

جنازة النائب أحمد زيدان

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

الدستور فى غرفة ملابس المنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

الولايات المتحدة تؤكد التزامها بحل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى يُطلق النار على شاب بالقدس المحتلة

استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى القدس (فيديو)