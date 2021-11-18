مهندسون وفنيون وإداريون وأطباء.. وظائف شاغرة بشركات البترول

بنظام الإعارة

أعلنت شركة الإسكندرية للبترول التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية عن احتياجها للتعيين بنظام الإعارة لطبيبين من الذكور بخبرة مناسبة.

آخر موعد للتقديم 1 ديسمبر 2021

وأوضحت الشركة في منشور لها على بوابة «تواصل العاملين بقطاع البترول» أنه على مَن يرغب في التقدم لشغل الوظيفة المذكورة وتنطبق عليه الشروط ملء الاستمارة في موعد أقصاه 1 ديسمبر 2021 وذلك بالضغط على الرابط التالي:

لتسجيل البيانات والتقدم للوظيفة «اضغط هنا»

وقالت الشركة في منشورها إنه يجب على المتقدم اتباع هذه التعليمات:

- يرجى ملء كافة البيانات (إن أمكن) بشكل صحيح ودقيق (باللغة العربية) وفي حالة المخالفة سيتم تجاهل الطلب او استبعاد المخالف من التقدم لوظائف أخرى.

- في حالة تقديم الطلب بأسم أو بيانات شخص غير مفعل له حساب على بوابة التواصل سيتم تجاهل الطلب ويعتبر التقديم لاغي لذلك يجب على المتقدم تقديم الطلب من حسابه الشخصى المفعل على البوابة فقط.

كما أعلنت شركة شمال سيناء للبترول أيضا عن توافر فرص عمل بنظام الإعارة تمهيداً للنقل من الشركات الشقيقة بقطاع البترول للوظائف التالية:

عدد ( ١ ) مهندس اتصالات بالحقول بخبرة مناسبة.

عدد ( ١ ) مهندس سلامة وبيئة بالحقول بخبرة مناسبة.

عدد ( ١ ) مهندس أجهزة دقيقة بالحقول بخبرة مناسبة.

عدد ( ١ ) مهندس كهرباء بالحقول بخبرة مناسبة.

عدد ( ٢ ) فني كهرباء قوى بالحقول بخبرة مناسبة.

عدد ( ١ ) فني ميكانيكا بالحقول بخبرة مناسبة.

عدد ( ١ ) وناش بحري بالحقول بخبرة مناسبة.

عدد ( ١ ) طبيب بالحقول بخبرة مناسبة.

عدد ( ١ ) أخصائي بالشئون الإدارية بالمركز الرئيسي بخبرة مناسبة.

عدد ( ١ ) طبيب بالمركز الرئيسي بخبرة مناسبة.

عدد ( ١ ) مهندس إتصالات بالمركز الرئيسي بخبرة مناسبة.

عدد ( ١ ) مهندس سلامة والصحة المهنية بالمركز الرئيسي بخبرة مناسبة.

عدد ( ١ ) أخصائي أمن بالمركز الرئيسي بخبرة مناسبة.

وعلى من يرغب في التقدم لشغل إحدى الوظائف المذكورة وتنطبق عليه الشروط، يرجى ملء الاستمارة في موعد أقصاه 1 ديسمبر 2021 وذلك من خلال الرابط التالي:

للتسجيل «اضغط هنا»

كما أكدت شركة شمال سيناء للبترول نفس الاشتراطات التى نوهت عنها شركة الاسكندرية للبترول، من ملئ كافة البيانات بشكل صحيح ودقيق (باللغة العربية)، وأن يكون الطلب المقدم بأسم أو بيانات شخص مفعل له حساب على بوابة التواصل.