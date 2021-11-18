مدير استاد الإسكندرية: بصدد تحويله لمزار سياحي لقيمته التاريخية والتراثية

قال الدكتور محمد عبد الرازق مدير عام استاد الإسكندرية الدولي، إن استاد الإسكندرية، يمتلك مكانة تاريخية وتراثية، فهو بناء عريق، وبيت الرياضيين، حيث أنه الأقدم في إفريقيا والشرق الأوسط، والذي تم افتتاحه في عام 1929، وبه صالة كرة السلة، هي أقدم صالة مغطاة في الوطن العربي، كما يتميز بالطابع التراثي الأثري، حيث أن طراز التصميم الذي أنُشئ عليه الاستاد تمت المحافظة عليه حتى الآن، لافتًا أن تصميم بوابة الماراثون تم نقله بالطراز ذاته للعمل مثله في استاد لوس أنجلوس.

وأضاف لـ«الدستور» أنهم بصدد تنفيذ زيارات سياحية لاستاد الإسكندرية، لجعله مزار سياحي لما له من قيمة تراثية وتاريخية، حيث أن الاستاد يحتوي مقتنيات تتواجد منذ افتتاحه في عهد الملك فاروق، مشيًرًا إلى أنه تم الموافقة من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على أن تُعرض تلك المقتنيات كمزار سياحي، ونحن بصدد اتخاذ اجراءات لتنفيذ الزيارات والتي سوف تستهدف زيارة الاستاد من المقصورة الملكية وبوابة الماراثون ومشاهدة المقتنيات، فضلًا عن الجزء الأثري الموجود بداخل الاستاد وهو سور الإسكندرية القديم.

مدير استاد الإسكندرية

وأوضح مدير استاد الإسكندرية، أنه تم التنسيق مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، حيث تم وضع الاستاد ضمن الأماكن السياحية على الأبلكيشن الخاص بالأماكن السياحية والتراثية والتاريخية ليتمكن السائحين من زيارته.

ولفت أنه تم إطلاق على استاد الإسكندرية، مسمى «بيت الرياضة السكندري»، حيث أن الرياضة ليست كرة القدم فقط، فالخطة الاستراتيجية للاستاد على المدى الطويل أن يكون بيت لكل الرياضيين، حيث يتم تدريب الفرق، وإقامة البطولات في الخماسي الحديث، ألعاب القوى، الكونغ فو، الكاراتيه، الجودو، التايكوندو، الجمباز، فكل تلك الرياضات تلجأ لاستاد الإسكندرية من نوادي ومناطق واتحادات.

وأكد أن دور الاستاد، أُضيف إليه الدور الخدمي للمجتمع السكندري

مدير استاد الإسكندرية

، حيث يتم عمل الأنشطة الاجتماعية والفعاليات، حيث أقيم به احتفالات عديدة منها: (يوم اليتيم، وعيد الطفولة، واحتفال المولد النبوي الشريف، وحفلات التخرج للمدارس والكليات، ومعارض الصور، وسباق السيارات).

أشار إلى أن الاستاد، تم اعتماده من الاتحاد الإفريقي «كاف» ليقام عليه التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 حيث تم اختياره من خلال العديد من المعايير طبقًا للشروط والمواصفات، بالإضافة إلى استضافته مباريات نادي المصري لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

